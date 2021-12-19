Кредиторы решили поменять конкурсного управляющего «Стиллайна»

На очередном собрании кредиторов ООО СМЦ «Стиллайн» конкурсный управляющий предприятия Евгений Жуйков выступил с отчетом о своей деятельности и рассказал о ходе процедуры конкурсного производства в отношении компании, предоставил кредиторам отчет о своей деятельности и о ходе процедуры конкурсного производства, говорится в документах, опубликованных на Федресурсе.

От конкурсного кредитора ООО «Консалтинг Плюс» поступило заявление с требованием внести в повестку собрания дополнительный вопрос о соответствии действий управляющего требованиям закона. Участники собрания без обсуждения перешли к голосованию по вопросу включения дополнительного вопроса в повестку собрания. Единственный кредитор, имеющий право голоса на собрании — ООО «Консалтинг Плюс» проголосовал.

В итоге было принято решение: «признать действия конкурсного управляющего ООО СМЦ «Стиллайн» Жуйкова Е.Н. недобросовестными и не соответствующими требованиям закона». С чем связана такая формулировка на момент публикации материла редакции Infopro54 уточнить не удалось.

Напомним, ООО СМЦ «Стиллайн» было признано банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области в феврале 2021 года. В компании открыто конкурсное производство. После этого проблемы начались у ПАО «Тяжстанкогидропресс» ключевым собственником которого является «Стиллайн».

Недавно на пресс-конференции замгубернатора Сергей Семка отмечал, что среди новосибирских предприятий, на которых повлияла пандемия, можно назвать ПАО «Тяжстанкогидропресс». Новому собственнику, ООО СМЦ «Стиллайн», не хватило полгода, чтобы вывести предприятие на уровень безубыточности. А кредиторам не хватило немного терпения.

В феврале в ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», начата процедура банкротства, долг компании перед кредиторами составлял 1,1 млрд руб. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги. В мае комитет Государственной Думы по экономической политике, по поручению нескольких депутатов, включая депутата от Новосибирской области Веру Ганзя, изучал ситуацию на предприятии.