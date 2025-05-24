Рынок подержанных электромобилей упал на 14%

В апреле 2025 года падение на вторичном рынке электрокаров продолжилось. Россияне купили 960 подержанных электромобилей, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

Японский Nissan в апреле возглавил рейтинг вторичных электрокаров, заняв 37% рынка. Продано 357 машин, что на 5% меньше, чем в апреле 2024 года. На втором месте – китайский Zeekr с 146 проданными автомобилями, рост на 34%. На третьей строчке – американская Tesla, чьи продажи снизились вдвое – до 127 машин.

Evolute и Volkswagen также вошли в пятерку лидеров с одинаковым количеством проданных автомобилей – 38 штук. При этом отечественный производитель показал рост на 65%, в то время как немецкий – падение на 31%. На первой строчке модельного рейтинга, как всегда, находится Nissan Leaf с показателем в 344 автомобиля. В ТОП-5 также попали Zeekr 001 (118 штук), Tesla Model 3 (57 штук), Tesla Model Y (34 штуки) и Hongqi E-HS9 (28 штук).

За первые четыре месяца 2025 года, по данным «Автостат», рынок подержанных электромобилей показывает уверенный рост. В январе – апреле было продано 3486 автомобилей, что на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что в апреле импорт новых легковых автомобилей в РФ обновил рекорд. Однако завоз машин с пробегом растет более быстрыми темпами.