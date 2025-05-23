Новосибирский депутат Аксёненко предложил выделить мат в отдельное правонарушение

Депутат Госдумы Александром Аксёненко совместно с новосибирским отделением Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) предложил выделить использование мата в общественных местах в отдельное административное правонарушение. Также он выступает за увеличение штрафа для матершинников. Законодательную инициативу в ближайшее время рассмотрит межфракционная группа по защите христианских ценностей в Госдуме РФ под руководством Петра Толстого, сообщил он на форуме «Русский язык — основа национальной безопасности и суверенитета России».

Сегодня нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство (статья 20.1КоАП РФ). За неё предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест сроком до 15 суток. Если предложение будет поддержано, то штрафы могут возрасти до 10 тысяч рублей.

Кроме того, планируется значительно увеличить штрафы для юридических лиц, организующих концерты исполнителей, использующих ненормативную лексику в своём творчестве.

Ранее редакция сообщала, что группу «Ленинград» в Новосибирске письменно обяжут соблюдать законы. С требованием запретить выступления группы выступил новосибирский Координационный совет по защите общественной морали, культуры и традиционных семейных устоев.