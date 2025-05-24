Минский ТЮЗ привёз в Новосибирск эмпатичные варианты литературной классики

В рамках программы «Большие гастроли» молодежный академический театр «Глобус» принял на своей сцене труппу Белорусского (минского) государственного академического театра юного зрителя.

Главный детско-юношеский театр Республики Беларусь связывает с Новосибирском долгая творческая дружба, но к Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ этот академический театр подключился впервые.

Четыре спектакля на сцене «Глобуса» — финал большого гастрольного тура, в который также вошли Иркутск и Новокузнецк. Как отметила в ходе пресс-конференции директор Белорусского ТЮЗа, заслуженная артистка республики Вера Полякова-Макей, минский театр хотя и чуть младше новосибирского собрата (в этом году ему исполняется 70 лет), имеет с «Глобусом» много общего. Например, тематическую полифонию (от зрелищ для самых маленьких до взрослых спектаклей), разнообразие режиссёрских почерков и тонкое чувство времени. Это, к слову, многогранный навык. Чувство времени — это, во-первых, умение доносить до нынешних подростков классические сюжеты, не «запылённые» архаикой. Во-вторых, хронометраж, выверенный по биоритмам современной молодёжи. Как отметила Вера Полякова-Макей, к клиповому мышлению, к зрительской «скорострельности» нынешних подростков театр относится философски: и не перебарывает, и не прогибается. Просто учитывает в композиции спектаклей — приближая их к хронометражу кино. Например, гоголевская «Женитьба», поставленная в Минске Тимуром Куловым, даётся в традиционной театральной «дозировке» — два часа с антрактом. Детский сказочный детектив «Однажды в Сладкограде» идёт (точнее, несётся, сияя палитрой костюмов и декораций) 55 минут. А лирическая драма «Женя + Таня = Любовь» — компромиссный вариант — полтора часа без антракта.

К слову, эти самые Женя и Таня — герои главного пушкинского романа, приближенные к эмоциональному космосу современных подростков. Не приземленные, не упрощенные, а именно родные-понятные. При полной сохранности пушкинского текста. Как и какими средствами это удалось — об этом, как подчеркнула режиссёр и автор инсценировки Татьяна Самбук, зрители узнают на спектакле. Не уклонясь в спойлеры, Татьяна Самбук отметила, что спектакль получился эмпатичным и без тяжеловесного привкуса «обязательной школьной программы».

Завершится гастрольная программа минчан в Новосибирске музыкальной сказкой «Винни-Пух и все-все-все» (0+). В ней, как отметила Татьяна Самбук, будут как «пасхалки» к культовому советскому мультфильму, так и дух книги-базы — сказки Алана Милна в переводе Бориса Заходера. Так что, марочная пометка «для всей семьи» ауру этого зрелища передает весьма точно. Что, к слову, для любого хорошего ТЮЗа — профессиональная норма.

Ранее редакция сообщала о том, что урало-сибирский театральный дуэт ошеломил зрителей в Новосибирске и Перми.