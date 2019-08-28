Новый оборот «Глобуса»

Концепт театра-лаборатории, плавно замещающий идею классического репертуарного театра, — сюжет, типичный для мирового культур-цеха минимум последние лет пятнадцать. Причем сюжет этот, будучи глобальным и «бродячим», тем не менее нигде не повторяется один в один. В молодежном академическом театре «Глобус» он выглядит органически-эволюционно. То ли как новая молодость, то ли как взросление — вариации эпитетов зависят от точки обзора.

Во всяком случае, сезон 2019-2020, знаменующий 90-летие театра, обещает быть самым нетривиальным и инновационно насыщенным. Тем более что в большой юбилей театра матрешечно упакованы несколько юбилеев поменьше: в этом году исполняется 30 лет студии пластики и 25 лет вокальной студии театра. Так что именинная эмоция будет многоадресной. А точкой кульминации назначено 4 апреля 2020-го.

— Мы хотим сделать 4 апреля незабываемым днем, — сказал главный режиссер театра Алексей Крикливый на пресс-конференции, посвященной старту нового театрального сезона.

Подходом к этому дню-апофеозу назначена неделя с 27 марта. Она будет буквально нафарширована событиями. Например, именно в эти дни театр хочет выпустить в свет новое детище своей пластической студии — хореографический спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» — пластическую версию знаменитого сюжета от Ричарда Баха.

В общем, студия пластики динамично развивается как автономный арт-бренд. Не теряя, впрочем, родственной и творческой связи с театром.

На апрель запланирована и еще одна знаковая премьера на большой сцене «Глобуса». Драматург Дана Сидерос, плодотворно и многогранно сотрудничающая с «Глобусом», сделала сюжетной базой музыкального спектакля «Полкоролевства» историю Янки Дягилевой и Егора Летова.

Что это за герои в новейшей арт-мифологии Сибири, все в курсе. Даже те, кто сдержано относится к феномену под названием «русский рок». Режиссер проекта — Олег Липовецкий (Петрозаводск), продюсер, художественный руководитель Международного конкурса новой драматургии «Ремарка», художественный руководитель театральной компании «НЕ ТО», номинант премии «Золотая Маска–2019»; в прошлом сезоне он поставил в «Глобусе» комедию «Лисистрата» Аристофана.

Как пояснил Алексей Крикливый, «Полкоролевства» — название рабочее. Заимствовано оно из песни Янки Дягилевой, но пока обозначено, так сказать, пунктиром. Войдут в спектакль не все песенные тексты Дягилевой и Летова — только те, чей образный язык поддается театральной конвертации. Ибо, как пояснил Алексей Крикливый, он меньше всего бы хотел от музыкального материала поверхностно-механической иллюстративности.

Интерес к образу Янки Дягилевой — это, пожалуй, общероссийский тренд. В Санкт-Петербурге практически параллельно идет работа над игровым фильмом «Офелия». Для режиссера Игоря Поплаухина это дебют в полном метре, до того он снимал только короткометражки (впрочем, благожелательно принимаемые на «Кинотавре» и Каннском фестивале). По словам продюсера картины, Янку Дягилеву будет играть петербургская актриса Кира Пиевская, ее отца изобразит Константин Хабенский, а Александру Палю достанется роль квази-Летова.

«Квази» тут важная приставка: ни имя, ни саму личность реального Летова авторы почему-то решили не воспроизводить, заменив его неким условно-собирательным образом русского рокера. Абстрагирована даже локация — из Новосибирска действие лихим взмахом перенесено в Санкт-Петербург. Дескать, он и готичнее, и рок-столица. Да кто вообще слышал про этот ваш Новосибирск? Питер — вот что форматно!

Ну, обычный такой ход в духе евроцентричности двух российских столиц. Для которых дальше Колпино и Подольска ни культуры, ни жизни нет. Фактически историю Летова и Дягилевой в питерском антураже свели до опрощенной во вкусе Андрея Малахова гамлетовской фабулы: любовь трепетной девы к мятущемуся страдальцу-плохишу, муки деструктивной любви, смятение, безумие и смерть в хладных водах. «Офелия гибла и пела…», занавес, все рыдают…

На этом фоне будущий спектакль Даны Сидерос и Олега Липовецого привлекателен уже авансово — хотя бы тем, что оставляет персонажам родство с реальными прототипами и почтительно относится к духу места — к тому, что и породило арт-феномен «Летов&Дягилева». Что ж до проекта петербургских кинематографистов, то о нем Алексей Крикливый отозвался с аккуратной коллегиальной нейтральностью:

— Я не в материале, потому мне сложно об этом говорить в деталях. Да, петербургская релокация янкиной судьбы — неожиданно, мягко говоря. Тем более для такого жанра, как фильм-байопик. Но, с другой стороны, это ведь и не дословная экранизация биографии. Возможно, так этих людей хотели «федерализировать». Мол, эти фигуры уже выше краеведческой конкретики, они не принадлежат монопольно ни Новосибирску, ни Омску. Но давайте оставим такую локализацию на совести авторов «Офелии».

Спектакль о Янке Дягилевой обещает стать главным новостным магнитом театральной весны-2020, но это не значит, что все до и после него — лишь пролог и эпилог. Ценностная иерархия «глобусовских» планов весьма сбалансирована.

Например, гвоздем второго месяца сезона (23, 24 октября 2019-го) должна стать пьеса Даны Сидерос «Всем кого касается», поставленная на большой сцене Евгением Маленчевым, руководителем тульской независимой театральной компании «Барабан» и режиссером-постановщиком Тульского академического театра драмы.

Место действия пьесы — образцовый класс элитной гимназии, куда попадают два брата из детского дома, разговаривающие друг с другом на особом, только им понятном языке прикосновений и жестов. Тематические ядра предельно актуальные: социальные дельты, интеграционная драма британской образовательной модели в русской среде, дети с «синим» мировосприятием (сейчас так уклончиво-деликатно именуют аутистов). Но, зная то, как Дана Сидерос умеет избегать прямолинейной плакатности и чернухи а ля «Огонек»-1990, спектаклю уже сейчас можно выдавать ярлык «must see этой осени».

На малой сцене самым ярким осенним событием 21 и 22 ноября станет «Иранская конференция» — пьеса современного российского драматурга Ивана Вырыпаева, поставленная московским режиссером Еленой Невежиной, давним партнером театра. В «Глобусе» она сделала несколько спектаклей, в текущем репертуаре — драма «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова.

Штатный режиссер-постановщик театра «Глобус» Иван Орлов в юбилейном сезоне выпустит две премьеры для детей от шести лет. В декабре 2019-го–январе 2020 года на большой сцене пройдет традиционный марафон новогодней сказки. В феврале 2020 года малая сцена пополнится спектаклем «Злыдень-Зловредень в коробочном царстве» драматурга Артема Орлова. Пьеса вошла в лонг-лист номинации «Маленькая Ремарка» Международного конкурса новой драматургии «Ремарка» 2017/2018.

В мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет представлена культурно-просветительская программа «Матрица войны в опыте поколений». В проект малой сцены войдут: лекция Алены Карась (московского театрального критика, доцента кафедры истории театра России Российского института театрального искусства) «Концепции постпамяти, посттравмы и постколониальной теории как дискурсивная матрица спектаклей о прошлом»; мастер-класс «Хореография памяти» на основе исследования материалов о войне — проект московского хореографа Анастасии Прошутинской.

Особым проектом стало создание спектакля в жанре документального театра на основе материалов о войне, собранных на территории Новосибирской области. Работа над спектаклем, который войдет в «глобусовский» репертуар, начнется в октябре 2019 года. В Новосибирск приедут лидеры мирового документального театра — режиссер спектаклей в Театре.doc Анастасия Патлай и драматург, номинант Премии «Золотая Маска» Андрей Иванов.

Приедут они, чтобы провести исследовательскую работу, в ходе которой будет собран материал о том, как отразилась война в сознании сибиряков.

Исследовательская работа — понятие совсем не противоречащее слову «театр». На современной театральной сцене историография и художественный нарратив, наука и искусство уверенно вступили во взаимодействие.

Размывает ли это классический театр в том виде, в коем он существует со времен того — лондонского — «Глобуса»? Вряд ли. Театр — организм адаптивный, меняющийся вместе с миром, а титул «академический» лабораторному азарту совсем не помеха. Академия — это, вообще-то, тоже формат научный.

Фото предоставлено пресс-службой театра «Глобус»