МинЖКХ рассчитывает разморозить «мусорную» концессию в марте

— В настоящее время идет активная работа по разморозке концессионного соглашения по строительству двух объектов для сортировки и утилизации ТКО. Есть большое количество пунктов по которым мы нашли компромисс. По некоторым пунктам условия еще обсуждаются, — сообщил в ходе пресс-тура министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

— Мы рассчитываем, что в ближайшее время концессия будет разморожена. Точные сроки назвать не могу, но ставим задачу в марте достичь соглашения по всем пунктам, — говорит Архипов.

Он уточнил, что основные разногласия связаны с обязательствами сторон. МинЖКХ, как представитель публичной стороны, добивается минимизации этих последствий для бюджета.

После корректировки концессии будет принято решение о проектировании заводов, которые построит концессионер (ООО «Экология-Новосибирск», входит в ГК «ВИС»), а также о месте размещения предприятия и полигона на правом берегу. Министр в очередной раз сообщил, что рассматривается несколько площадок, но назвать их отказался.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пересмотра условий концессионного соглашения и переноса сроков ее реализации концеденту (области) грозит штраф до 300 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области