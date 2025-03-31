С 1 апреля начинают действовать новые правила призыва в российскую армию

1 апреля в России стартует ежегодный весенний призыв на военную службу. С этой даты во всех регионах страны начинают работу пункты призыва, организованные военными комиссариатами, а также медкомиссии. В 2025 году для будущих солдат действуют новые правила, которые затронут большое число молодых людей.

Одно из главных изменений связано с возрастом призыва. С начала 2024 года верхняя граница была увеличена с 27 до 30 лет. Однако это правило действует только для тех, кто достиг 27-летия уже после вступления закона в силу.

Кроме того, в 2025 году значительно ужесточились штрафы за уклонение от призывных обязанностей. Так, например, штраф за неявку по повестке вырос с 10 до 30 тысяч рублей.

Важно отметить, что речь идёт не о мобилизации, а именно о призывном периоде. В ближайшее время мобилизация в России не планируется.

Напомним, в 2025 году Минтруд расширил список профессий альтернативной гражданской службы до 266 пунктов. Начиная с этого года призывники смогут заменить службу в регулярных войсках обязанностями промыслового охотника, кладовщика, артиста балета, химика, резчика мясопродуктов, оператора машинного доения, рыбовода, сборщика обуви и многие другие. Срочники смогут пройти АГС в 1,6 тыс. организаций большинства регионов России. Среди указанных организаций такие, как дома престарелых и санатории, больницы, диспансеры, университеты, библиотеки и так далее.

Ранее редакция сообщала о том, что в весенний призыв 2024 года из Новосибирской области отправились служить около двух тысяч новобранцев.