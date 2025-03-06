Призывники могут вместо службы доить коров и работать артистами балета

С вступлением в силу приказа Минтруда перечень профессий для прохождения альтернативной службы увеличился на 10%, достигнув 266 пунктов. Начиная с этого года призывники смогут заменить службу в регулярных войсках обязанностями промыслового охотника, кладовщика, артиста балета, химика, резчика мясопродуктов, оператора машинного доения, рыбовода, сборщика обуви и многие другие. Срочники смогут пройти АГС в 1,6 тыс. организаций большинства регионов России. Среди указанных организаций такие, как дома престарелых и санатории, больницы, диспансеры, университеты, библиотеки и так далее.

Напомним, в соответствии с Конституцией Российской Федерации (часть 3 статьи 59) россияне призывного возраста (от 18 до 30 лет) могут пойти не только в армию, но и пройти альтернативную гражданскую службу, отработав 2 года в государственной организации. Но существуют всего две причины для замены «срочной» службы АГС. Во-первых, если она противоречит убеждениям или вероисповеданию человека. А во-вторых, если призывник является представителем коренных малочисленных народов, который ведет традиционный образ жизни и осуществляет традиционную хозяйственную деятельность. Для такой замены будущему срочнику нужно подать заявление в военный комиссариат, в котором он состоит на учете.

Интересно, что ежегодно число срочников, выбравших АГС, долгие годы составляло чуть более тысячи человек. Но, начиная с 2023 года, по данным Росстата, их количество стало возрастать. Так, во втором полугодии 2023 года АГС выбрали 1645 человек, в первом полугодии 2024 года — 2022 призывника, а в ходе весеннего прошлогоднего призыва ровно 2 тысячи.

Ранее редакция сообщала о том, что около двух тысяч новобранцев из Новосибирской области отправились служить в прошлый весенний призыв.