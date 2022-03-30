С 1 апреля вырастут пенсии у 75 тысяч новосибирских пенсионеров

Соответствующее постановление подписано Правительством РФ 18 марта, сообщает пресс-служба ОПФР по Новосибирской области.

— К получателям социальных пенсий относятся граждане, не получившие право на страховую пенсию (например, нет необходимого стажа или нужного количества пенсионных коэффициентов), дети-инвалиды, инвалиды с детства и другие категории. Размер социальной пенсии зависит от категории получателя. Средний размер социальной пенсии с учетом индексации составит в регионе 11 234 рубля, — напомнили в ведомстве.

Наибольшее увеличение произойдет у особой категории получателей социальных пенсий: пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы вырастут до 18 130 рублей. К этой категории относится в Новосибирской области более 15 тысяч человек.

К пенсиям по гос обеспечению относятся пенсии «чернобыльцам» и членам их семей, пенсии инвалидам вследствие военной травмы, государственные пенсии участникам Великой Отечественной войны и т.д. (в соответствии с ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»).

Наибольшее увеличение из числа получателей пенсий по гос обеспечению произойдет у участников Великой Отечественной войны и инвалидов вследствие военной травмы. Средние размеры их пенсий вместе со страховой (они являются по действующему законодательству получателями двух пенсий) составят 46,6 и 36,6 тыс. рублей соответственно.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии индексируются пенсионерам, независимо от факта работы.

Прибавка к пенсии в результате индексации пенсии выплачивается сверх величины прожиточного минимума пенсионера в том случае, когда речь идет о получателях социальной доплаты к пенсии.

Увеличению с 1 апреля подлежит также и ряд других выплат, размеры которых зависят от размера социальной пенсии:

размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией (к ним относятся Герои Советского союза, Российской Федерации, Герои Социалистического труда, граждане, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством», чемпионы Олимпийских игр, лауреаты государственных премий и др.);

размер дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения специалистам ядерного оружейного комплекса.

Индексация потребует дополнительных расходов ежемесячно в размере 70,4 млн. рублей.