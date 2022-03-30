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Рынок лизинга переформатируется

  • 30/03/2022, 13:37
Автор:
новости Новосибирска
Руководитель Сибирского дивизиона ООО «Интерлизинг» Валентин Данилов рассказал, какие изменения происходят на рынке лизинга, как адаптируются к санкциям и резкому росту курса валют клиенты, а также о том, насколько подорожал лизинг.

— Валентин Викторович, насколько сегодня актуальна проблема истребования предметов лизинга в Новосибирской области, в Сибири?

— Если говорить о рынке лизинга в целом, то большая часть компаний нацелена на работу с легковой техникой, спецтехникой и оборудованием. Они не так дороги, как те же самолеты, и с ними работать гораздо проще для лизингодателя и лизингополучателя.

О массовых изъятиях и расторжениях договоров я бы говорить не стал. Возможно, для этого прошло мало времени, лизингополучатели пока оценивают свои возможности работы в новых условиях. Единичные случаи есть, но здесь, на мой взгляд, многое зависит от компании-лизингодателя. К примеру, мы довольно лояльны к клиентам, при возникновении проблемных ситуаций стараемся с ними общаться, предлагаем реструктуризацию, обсуждаем графики погашения платежей, ищем точки соприкосновения в сроках и источниках погашения. А у кого-то политика более жесткая, и если клиент не платит, то через 30 дней ему предлагают расторгать договор. У каждого свой стиль работы и методы. Сейчас мы видим на рынке и ту, и другую стратегии.

— О каких объектах лизинга, по которым расторгаются договоры, сегодня чаще всего идет речь?

Чаще всего на расторжение подают компании, которые заточены на работу с более ликвидным автомобильным и грузовым транспортом. Учитывая рост цен на первичном и вторичном авторынке, лизинговая компания вряд ли останется в убытке при продаже автомобиля.

Со спецтехникой, дорогостоящим оборудованием ситуация сложнее. Их тяжело изъять, так как оборудование часто изготавливается под конкретную компанию, и покупателя на него найти очень сложно. Поэтому компании, работающие в этом сегменте, как правило, готовы договариваться с клиентом и ждать стабилизации ситуации в его бизнесе. Расторжение договора в данном случае — это уже самое крайнее решение.

— Можете ли уже оценить, сколько лизинговых договоров было заморожено из-за санкций? Может быть, купленная техника и оборудование были задержаны в пути, или не отправлены со складов заказчику?

— Думаю, что большая часть договоров лизинга легкового, грузового автотранспорта и спецтехники, которые находились в стадии исполнения, — реализованы. Да, в конце февраля был шок, и многие поставщики начали поднимать цены, не хотели отдавать технику по старой цене, но по факту в Сибири случаи, когда машина не была передана клиенту, единичны. Там решается вопрос по расторжению договора и возврату денежных средств. По некоторым договорам клиенты получили машины по старым ценам, по некоторым, по договоренности между сторонами и роста курса валют, они были скорректированы. Каждая ситуация индивидуальна.

Несколько иная ситуация с оборудованием. Как правило, на оформление такой сделки уходят несколько месяцев, так как оборудование изготавливается или комплектуется под конкретный заказ. Уже есть случаи, когда клиент отказывается от сделки, так как не может потянуть новую цену из-за роста курса доллара или евро.

— А новые договоры лизинга сейчас оформляются?

— Сделки есть, лизинговые компании работают, не стоят на месте. Понятно, что объемы снизились, так как рынок привыкает к новой стоимости техники, росту курса, новой ставке. После повышения ключевой ставки ЦБ лизинг также подорожал почти в два раза.

Кроме того, очевидно, что серьезные изменения происходят на рынке предметов лизинга. В частности, многие бренды легковых автомобилей уходят из России, в том числе дорогой сегмент, который был востребован по лизинговым программам. По моей информации, последние машины этих компаний на складах уже проданы.

По грузовым авто с начала марта мы видим переориентацию спроса на китайские самосвалы, тягачи, то есть на ту технику, которая будет доступна и по которой не будет проблем с запчастями. По китайской технике сейчас в принципе нет нехватки в РФ. Больший дефицит был перед новым годом, в декабре, а сейчас на складах дилеров есть хороший выбор. С автомобилями европейских марок ситуация пока непонятная, в том числе с запчастями и обслуживанием.

С российскими производителями ситуация тоже пока не ясна, так как у большинства марок комплектующие иностранного производства, чей ввоз в РФ остановлен, поэтому производители не могут поставить заказчикам машины. Но сейчас они ищут им замену, в перспективе планируется выпуск моделей, которые будут только российскими.

В числе лизингополучателей много сельхозпроизводителей. Они активно покупают технику у российских предприятий: тракторы, бороны, комбайны и т. д. Но многие заводы также покупали комплектующие за рубежом и сейчас тоже ищут им замену. Дилеры сейчас не очень охотно заключают договоры на поставку сельхозтехники либо берут большие сроки для выполнения договоров.

По оборудованию — курс валют по-прежнему отпугивает покупателей. Они изучают предложения других производителей, в том числе китайских, турецких, но тут есть еще один фактор — неопределенность: непонятны сроки доставки.

В целом, думаю, в течение полугода-года рынок Сибири стабилизируется. Производители решат вопросы с комплектующими, определятся со стратегией дальнейшей работы, часть клиентов переориентируется на китайских производителей и дилеров. По нашей компании могу сказать, что по итогам года мы ожидаем выполнения поставленных задач по формированию портфеля.

— Возникают ли сложности с перечислением платежей по лизингу? Обслуживанием техники, оборудования, которая находится в лизинге?

— Мы работаем только с российскими дилерами и банками на внутреннем рынке, поэтому у нас никаких проблем нет.

— Как изменились условия лизинга под влиянием санкций?

— По поводу условий изменений пока нет. Возможно, прошло мало времени, но ужесточений или послаблений по поводу авансов, сроков я не наблюдаю. При этом ставки удорожания лизинга выросли в два раза.

— Что делать бизнесу-лизингополучателю, который из-за санкций оказался в сложной ситуации?

— Точно — не прятаться. Если у вашего бизнеса проблемы, то нужно общаться с лизингодателем, обсуждать выход из ситуации. Возможно, самым оптимальным вариантом действительно будет продажа техники на том этапе, когда клиент сможет не только закрыть долги перед лизинговой компанией, но и получить какой-то профит, переориентироваться на другую сферу деятельности. При просрочке, штрафах и т. д. это будет сделать гораздо сложнее. Конечно, нужно искать новые рынки, новых партнеров. У большинства лизингодателей нет задачи забрать технику или оборудование. Лизинговые компании готовы помогать клиентам найти выход из кризиса и сохранить бизнес.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика санкции лизинг бизнес банк


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