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С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

  • 21/07/2021, 17:56
Автор:
Новости туризма
Это поможет существенно сэкономить на отдыхе.

Со следующего месяца анонсированы достаточно существенные скидки на проезд, сообщает Life.ru.

— Не все знают, что этим летом правительство выпустило постановление, которое вводит субсидирование льготных тарифов для путешествий на поездах дальнего следования. Стоит учесть, что программа рассчитана на семьи с одним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Категория поезда значения не имеет, а также нет ограничений по маршрутам, — обращает внимание руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус.

В августе пассажирам станут доступны и льготы на авиаперелёты. Ими смогут воспользоваться семьи с детьми.

— Правительство выделило около 1 миллиарда 350 миллионов рублей для предоставления субсидий на компенсацию льготных тарифов на перелёты по 46 маршрутам. Для получения скидки необходимо осуществить единое бронирование на одно из субсидируемых направлений семьёй с детьми, — рассказывает управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Список льготных маршрутов затрагивает все крупные российские города — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Семьи с детьми смогут приобрести билеты по фиксированным низким ценам.

— В перечень попали такие популярные города у туристов, как Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления. Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки, определение которой установлено в постановлении правительства. Она предусматривает покупку билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает. Таким образом, государство предоставляет семьям с детьми льготы на авиаперелёты, — поясняет заместитель председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнёры» Тимур Баязитов.

Он добавляет, что билеты необходимо будет приобретать у авиаперевозчиков, которые подпадают под программу субсидирования. Только они смогут предоставить льготу.

Фото: pexels.com автор: Elina Sazonova

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Рубрики : Туризм

Регионы: Россия

Теги : скидки путешествие поезд льготы авиаперелёты


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