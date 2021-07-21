В Новосибирской области новый антирекорд по коронавирусу: более 200 заболевших за сутки

По количеству выявленных случаев коронавируса в сутки Новосибирская область преодолела психологический рубеж в 200 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 50,6 тысяч заразившихся. Как сообщают в региональном антиковидном штабе, по данным на 21 июля выявлен 201 заболевший, 11 человек умерли. Скончавшиеся — мужчины в возрасте 43 года, 57 лет, 60 лет, 66 лет, 69 лет, 72 года и женщины в возрасте 50 лет, 56 лет, 59 лет, 69 лет, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2,2 тыс человек. Сутками ранее эти показатели заражения и смерти составляли 190 и 9 соответственно. До этого максимальный за месяц показатель в 198 заразившихся был зарегистрирован 14 июля. Показатель в 11 умерших был зафиксирован до этого неоднократно 4-го, 7-го и 13-го июля.

Примечательно, что буквально за несколько часов до опубликования данных оперштаба губернатор области Андрей Травников в рамках пресс-конференции сообщал о снижении роста заболеваемости на территории области и стабилизации третьей волны коронавируса.

— Выработаны и хорошо себя зарекомендовали меры защиты, есть вакцина, — заявил глава региона комментируя, почему сейчас нет необходимости вводить новые коронавирусные ограничения.

Что касается вакцины, то последняя её партия, как уже сообщалось, поступила в минувшие выходные, следующую партию ждут в конце текущей недели. Пока, как озвучивают в региональном Минздраве, количество полностью вакцинировавшихся на всю область составляет 394,8 тыс человек, поставивших только первый компонент вакцины — 526,3 тысячи. В социальных сетях размещены сообщения новосибирцев о невозможности пройти процедуры в пунктах вакцинации, в которые они обращались ввиду дефицита вакцины.

По информации оперштаба противодействия коронавирусу, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5,7 тыс пациентов. В отделениях реанимации находятся 410 человек. На ИВЛ — 51 пациент. Всего в Новосибирской области сделано 2 071 198 тестов на коронавирус.