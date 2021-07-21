ПСБ поддержал производителя систем хранения в Новосибирске для увеличения выпуска продукции

Средства в частности будут направлены на приобретение дополнительного объема сырья, материалов и комплектующих для производства.

Финансирование предоставлено на льготных условиях при обеспечении по кредиту гарантией Корпорации МСП.

«Поддержка малого и среднего бизнеса в регионах остается для нас одним из важнейших приоритетов, и мы всегда предлагаем предпринимателям различные варианты финансирования на наиболее комфортных условиях. Благодаря синергии государственных программ и инициатив банка небольшие предприятия и компании смогли не только сохранить свой бизнес во время пандемии, но и продолжили его развивать, осваивать новые ниши и сегменты. Компания «Юнико Металл» — один из таких примеров», – отметил Управляющий Новосибирским филиалом ПСБ Денис Голубев.

«Юнико Металл» изготавливает системы хранения вещей для домашнего и промышленного использования. Ежегодно предприятие выпускает до 900 000 единиц продукции.