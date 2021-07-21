ПСБ поддержал производителя систем хранения в Новосибирске для увеличения выпуска продукции

Средства в частности будут направлены на приобретение дополнительного объема сырья, материалов и комплектующих для производства.
Финансирование предоставлено на льготных условиях при обеспечении по кредиту гарантией Корпорации МСП.
«Поддержка малого и среднего бизнеса в регионах остается для нас одним из важнейших приоритетов, и мы всегда предлагаем предпринимателям различные варианты финансирования на наиболее комфортных условиях. Благодаря синергии государственных программ и инициатив банка небольшие предприятия и компании смогли не только сохранить свой бизнес во время пандемии, но и продолжили его развивать, осваивать новые ниши и сегменты. Компания «Юнико Металл» — один из таких примеров», – отметил Управляющий Новосибирским филиалом ПСБ Денис Голубев.
«Юнико Металл» изготавливает системы хранения вещей для домашнего и промышленного использования. Ежегодно предприятие выпускает до 900 000 единиц продукции.
«Спрос на продукцию нашего предприятия активно растет как со стороны постоянных заказчиков, так и новых потребителей. Поэтому нам важно было найти надежного финансового партнера, которым для нас стал Промсвязьбанк вместе с Корпорацией МСП. Кредитные средства на льготных условиях позволили нам не только решить задачу по увеличению объема выпуска продукции, но и направить часть высвободившихся средств на дальнейшее развитие и модернизацию производства», – заявил директор ООО «Юнико Металл» Андрей Коротаев.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать