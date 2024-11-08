С 1 декабря билеты в поездах дальнего следования подорожают почти на 12%

ФАС подготовила проект распоряжения об одномоментной индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров с 1 декабря, сообщает «Коммерсантъ». Параметры проекта подтвердил источник газеты в ФАС.

Согласно документу, тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах вырастут на 11,6%. Стоимость билетов в купе, спальных вагонах и вагонах класса люкс также станут дороже. Здесь Федеральная пассажирская компания, принадлежащая ОАО «РЖД», проиндексирует тарифы на 11,6% по своему решению, говорится в документах.

Тарифы на грузовые перевозки также будут проиндексированы. Предполагается, что они увеличатся на 13,8%, включая целевые надбавки. При этом, понижающие коэффициенты к тарифу для дальних перевозок (коэффициент 0,4 или 60%) и экспортного угля (коэффициент 0,895 или 10,5%) теперь будут отменены на постоянной основе. Скидки действовали до июня 2022 года, но были отменены на временной основе.

Издание сообщает, что ранее в РЖД предлагали два варианта повышения тарифов: либо двухэтапной с 1 ноября, либо — одномоментной — с 1 января.

По данным Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» — за 10 месяцев 2024 года на инфраструктуре ЗСЖД перевезено более 37,2 млн пассажиров, в том числе 4,1 млн пассажиров воспользовались поездами дальнего следования. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот на ЗСЖД в январе-октябре этого года вырос на 1,7% к январю-октябрю прошлого года и составил 4825,74 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании — 3321,4 млн пасс-км (+0,6%).

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