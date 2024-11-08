9 ноября трамвай №13 в Новосибирске не выйдет на маршрут

9 ноября 2024 года в Новосибирске не будет курсировать трамвай №13. Вместо него на линии будут работать два других маршрута. Это связано с ремонтом железобетонного лотка под трамвайными путями на улице Серебренниковской, в районе пересечения с Октябрьской магистралью.

Как сообщили в городской администрации, на время проведения работ на 13-м трамвае, его маршрут будет заменён на маршруты №5 и №14к.

Схема трамвая №5: конечный остановочный пункт «Золотая горка», проспект Дзержинского, ул. Волочаевская, Гусинобродское шоссе, ул. Никитина, конечный остановочный «Сад Мичуринцев»;

Схема трамвая №14к: остановочный пункт «Сад Мичуринцев», ул. Никитина, Гусинобродское шоссе, остановочный пункт «Гусинобродское шоссе».

Ранее редакция сообщала о том, что трамваи запустят в удаленные районы Новосибирска.