Обороты владельцев продуктовых магазинов выросли в Новосибирске на 16 процентов

За последний год количество продуктовых магазинов в Новосибирске уменьшилось на 2%. Это на 1 % больше, чем в среднем по России, следует из аналитического отчета Т-Бизнес. В рамках проекта T-Data аналитики провели исследование бизнес-показателей продовольственных магазинов в регионе, оценив при этом рост оборотов, среднего чека и числа транзакций.
Так, за девять месяцев 2024 года в сравнении с прошлым годом обороты у новосибирских владельцев продуктовых магазинов и супермаркетов выросли на 16%, а средний чек — на 9%. Число покупок при этом увеличилось на 7%. Примерно такие же показатели в целом по России.
Исследуя рынок продуктовой розницы, аналитики подсчитали, что 86% предпринимателей работают в статусе ИП, но на них приходится всего 19% от общего объема оборота супермаркетов. Большинство владельцев продуктовых магазинов (67%) имеют только одну точку продаж.
По данным 2ГИС, в рубрикам «продуктовые магазины» в Новосибирске зарегистрировано 2772 места, в рубрике «супермаркеты» —1683, «гипермаркеты» — 48.
Напомним экспертов считают, что «магазинам у дома» необходимо объединяться, а также подумать о специализации, чтобы остаться на рынке.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы придумали новый формат торговли.
Фото freepik, автор: freepik
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