С 1 февраля в регионе проиндексированы порядка 50 федеральных выплат

С 1 февраля 2020 года в Новосибирской области проиндексирован ряд пособий, компенсаций и социальных выплат – изменения коснутся порядка 50 федеральных выплат, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Проиндексировано порядка 50 федеральных выплат, среди них – поддержка семей с детьми, поддержка пожилых людей, поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации. Кроме того, с 1 января этого года произошла индексация большого количества региональных выплат. Всего в 2020 году на социальные выплаты выделено более 22 млрд рублей. Мы планируем, что выплатами смогут воспользоваться примерно 1,2 млн жителей Новосибирской области, — сообщил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

В прошлом году, по словам Ярослава Фролова, на социальные выплаты было направлено около 19 млрд рублей.

Ярослав Фролов обратил внимание, что министерством труда и социального развития и министерством цифрового развития и связи Новосибирской области разрабатывается портал, на котором жители области смогут в удобной форме получать всю необходимую информацию о мерах социальной поддержки и выплатах.

Напомним, с января 2020 года законом об областном бюджете Новосибирской области проиндексирован на 4% ряд выплат, среди которых – ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида, областной семейный капитал и др.

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