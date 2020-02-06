«Нужно менять парадигму мышления»

В Новосибирске второй день работает делегация ТПП РФ, в том числе председатель Совета по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, совладелец комбайнового завода ОАО «Ростсельмаш», политик и лидер ВПП «Партия Дела» Константин Бабкин. В первый день он посетил несколько местных предприятий, а во второй — провел встречу с новосибирскими промышленниками и предпринимателями. Стоит отметить, что зал был полон — количество посадочных мест уже после начала мероприятия, организаторам пришлось прилично увеличивать.

Накануне мероприятия представители команды Бабкина на встрече с журналистами признавали, что у него есть интерес к новосибирскому региону, поэтому в области создано подразделение партии. В своем выступлении политик подтвердил эту информацию, отметив, что у производственных предприятий региона, как и страны в целом, большое количество проблем, они экономят каждую копейку, не могут «накопить жирок», необходимый для развития, поэтому не происходит рывка в экономике страны. При это он заявил, что «не увидел пессимизма: люди верят, что ситуацию можно исправить».

В качестве варианта корректировки ситуации Бабкин обратился к принципам «Стратегии экономического развития России до 2025 года», которая была разработана его командой.

Среди прописанных в ней тезисов: снижение налогов, но только так, чтобы в выигрыше отказались те, кто вкладывается в развитие, снижение цен на энергоносители, отмена налогов и взносов с небольших зарплат, разумный протекционизм, чтобы местные и иностранные игроки находились в равных конкурентных условиях.

— По нашим оценкам, в отраслях Новосибирской области вполне возможен рост на 9-14% в год. Реализация предлагаемых нами мер экономической политики могла бы дать возможность для развития всех аспектов деятельности бизнеса и жизни людей. Но для этого нужно просто поменять парадигму мышления от мироцентрической к россияцентрической и начать движение. Нужно, чтобы каждый из нас стал требовать от правительства РФ сменить курс, не душить бизнес налогами, а заняться позитивной политикой и созданием нормальных условий для движения, — подытожил свое выступление Константин Бабкин.

Интересно, что из местных спикеров на встрече выступал экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпред Виктор Толоконский. Его представили как советника президента РАТМ Холдинга. Напомним, осенью прошлого года в интервью InfoPro54 Толоконский не исключал, что «может снова вернуться в политику, если почувствует поддержку». Тезисы его выступления были созвучны словам Бабкина.

— Любое современное производство всегда экспортоориентированное. Любые современные продукты и технологии глобальны, требуют больших масштабов. Необходимо более грамотно регулировать экспорт высокотехнологичной продукции, — добавил он.

В частности, Толоконский заявил, что всегда был сторонником стимулирующей налоговой системы, а также низкой цены денег, всегда стоял на позиции, что инфляция — это не много денег, а мало товаров и конкуренции, отсутствие массового стремления к развитию. Он подчеркнул, что многие развитые страны не боятся цены денег, близкой к нулю, и никто из них не захлебывается в инфляции. В очередной раз Толоконский заявил, что необходим сдвиг вектора госфинансирования в сторону поддержки научно-исследовательского комплекса, потому что только наука может дать новые технологии и производства, которых сегодня нет в мире и с помощью которых регион сможет конкурировать на как на внутренних, так и на внешних рынках. Он также призвал активнее заниматься развитием экспорта, отметив, что сегодня многие предприниматели не очень хорошо понимают не только правовую базу, но и политику государства в этом направлении.

Продолжая мысль Константина Бабкина, Толоконский согласился, что необходимо совершенствовать налоговую политику, чтобы заинтересовать регионы в развитии промышленных производств, появлении инновационных компаний.

— Сейчас такого инструмента нет. Весь НДС проходит мимо региона. Налог на прибыль новые производства в бюджет субъекта федерации не платят. Если учесть, что все современные производства малолюдны, то на большие поступления от НДФЛ тоже нет смысла рассчитывать. Я всегда был сторонником обмена части НДС на часть налога на прибыль. Почему бы не перераспределить в пользу региона 2-3% от поступлений по НДС, а в федеральный бюджет не перенаправить 6-7% от налога на прибыль? Это будет совершенно другая мотивация для развития территории и ее экономики, — уверен Виктор Толоконский. — С накопленным объемом средств в федеральном бюджете, резервных фондах сейчас нет необходимости боятся выпадающих доходов, предоставляя льготы развивающимся предприятиям. Нет нужды беспокоится о том, чтобы инновационное производство сразу давало отдачу.

Подводя итоги выступления, он также отметил, что решение всех озвученных задач потребует больших изменений в политике, экономике, инвестиционной и финансово-кредитной политике, серьезного обновления институциональных условий. Но все это будет невозможно без повышения уверенности граждан в завтрашнем дне.

Стоит отметить, что после выступления представителей Торгово-промышленной палаты РФ и Виктора Толоконского участники встречи постепенно начали покидать зал.

Напомним, в сентябре 2020 года в Новосибирской области пройдут выборы в региональный парламент и горсовет Новосибирска. В сентябре 2021 года намечены выборы в Госдуму.

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