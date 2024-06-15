С 1 июля подорожает природный газ в Новосибирской области

В Новосибирской области с 1 июля утвердили новый тариф на природный газ. Цены на газ вырастут на 9,5%.

Как сообщает департамент по тарифам региона, стоимость газа для отопления жилых помещений составит 7 010 рублей за тысячу кубометров, а для приготовления пищи и горячего водоснабжения — 8 139 рублей за тысячу кубометров.

Ранее тысяча кубических метров природного газа стоила 6402 рубля при использовании для отопления и 7433 рубля — для кипячения воды и приготовления пищи.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на мясо и колбасу вновь взлетели в Новосибирской области.