С 1 июля подорожает природный газ в Новосибирской области

В Новосибирской области с 1 июля утвердили новый тариф на природный газ. Цены на газ вырастут на 9,5%.
Как сообщает департамент по тарифам региона, стоимость газа для отопления жилых помещений составит 7 010 рублей за тысячу кубометров, а для приготовления пищи и горячего водоснабжения — 8 139 рублей за тысячу кубометров.
Ранее тысяча кубических метров природного газа стоила 6402 рубля при использовании для отопления и 7433 рубля — для кипячения воды и приготовления пищи.
Ранее редакция сообщала о том, что цены на мясо и колбасу вновь взлетели в Новосибирской области.
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