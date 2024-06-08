Цены на мясо и колбасу вновь взлетели в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжают расти цены на мясо и мясные продукты. Согласно информации Новосибирскстата от 3 июня, абсолютным лидером стала баранина — с начала года ее цена выросла на 95 рублей и по последним данным составила 625,45 рублей за килограмм.

Говядина также подскочила в цене. Если в январе она стоила 522 рубля, то сейчас купить килограмм мяса можно за 558,43 рублей.

Третью строчку в «мясной спартакиаде» заняла курица. За месяц ее цена выросла на 5 рублей и составляет 231,67.

Колбасные цены тоже продолжают набирать обороты. Если в начале года сосиски и сардельки в регионе можно было купить в среднем за 447,74 рублей, то, по данным на 3 июня, средняя цена колбасных продуктов составила 475,25.

А вот сезонные овощи, такие, как огурцы и помидоры, стали более доступны для покупателей. За неделю их цена упала в среднем на 7 и 18 рублей соответственно. Сейчас килограмм огурцов можно купить по 194, 69 рубля, помидоров — по 118,12.

Однако не на все плодовоовощные снижается цена. По выросшей стоимости среди овощей впереди оказался картофель. По данным Новосибирскстата, на 3 июня цена за килограмм клубня составила 32,76 рубля, что на 2 рубля выше, чем за неделю до этого.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области подорожала говядина и куриные яйца.