В Новосибирске умер экс-капитан «Сибири» Евгений Тютиков

В Новосибирске ушёл из жизни Евгений Тютиков, бывший капитан хоккейного клуба «Сибирь».

Как сообщила пресс-служба команды, причина смерти не раскрывается. Евгению Тютикову было 58 лет, он праздновал день рождения 11 июня.

Хоккеист провёл в составе новосибирской команды 13 сезонов. В сезоне 2000/2001 он был капитаном.

— Первый капитан «Сибири» в XXI веке запомнился болельщикам как очень спокойный защитник, — говорится в сообщении.

Евгений Тютиков впервые вышел на лёд в составе «Сибири» в 1983 году, когда ему было 17 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что 12-летний хоккеист внезапно умер под Новосибирском.