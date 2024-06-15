В Новосибирске умер экс-капитан «Сибири» Евгений Тютиков

В Новосибирске ушёл из жизни Евгений Тютиков, бывший капитан хоккейного клуба «Сибирь».
Как сообщила пресс-служба команды, причина смерти не раскрывается. Евгению Тютикову было 58 лет, он праздновал день рождения 11 июня.
Хоккеист провёл в составе новосибирской команды 13 сезонов. В сезоне 2000/2001 он был капитаном.
— Первый капитан «Сибири» в XXI веке запомнился болельщикам как очень спокойный защитник, — говорится в сообщении.
Евгений Тютиков впервые вышел на лёд в составе «Сибири» в 1983 году, когда ему было 17 лет.
Ранее редакция сообщала о том, что 12-летний хоккеист внезапно умер под Новосибирском.
Источник фото: ХК «Сибирь»
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