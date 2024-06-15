Посмотреть картины из бактерий могут жители Новосибирска

Сегодня, 15 июня, в Новосибирске пройдёт бесплатная проверка здоровья на Михайловской набережной.
Мероприятие приурочено ко Дню медицинского работника.
Как сообщили в Минздраве Новосибирской области, горожане также смогут увидеть картины, созданные с помощью бактерий.
Эксперты вырастили полезные бактерии и использовали их для создания уникальных рисунков. Теперь каждый может рассмотреть удивительные микромиры с помощью микроскопов.
Ранее редакция сообщала о том, что врачи выявили два случая редкой опухоли груди у мужчин в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — bristekjegor
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