Посмотреть картины из бактерий могут жители Новосибирска

Сегодня, 15 июня, в Новосибирске пройдёт бесплатная проверка здоровья на Михайловской набережной.

Мероприятие приурочено ко Дню медицинского работника.

Как сообщили в Минздраве Новосибирской области, горожане также смогут увидеть картины, созданные с помощью бактерий.

Эксперты вырастили полезные бактерии и использовали их для создания уникальных рисунков. Теперь каждый может рассмотреть удивительные микромиры с помощью микроскопов.

Ранее редакция сообщала о том, что врачи выявили два случая редкой опухоли груди у мужчин в Новосибирске.