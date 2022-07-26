С 1 июля в Новосибирске будут проиндексированы зарплаты сотрудников бюджетной сферы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил во вторник об индексации заработной платы в бюджетной сфере города с 1 июля, сообщает КП-Новосибирск.

— Недавно было объявлено о повышении, или вернее об индексации заработной платы на уровне Новосибирской области, и принял решение тоже, просчитав все наши возможности, об индексации заработной платы в бюджетной сфере с 1 июля, — сообщил Локоть на аппаратном совещании в мэрии.

По словам градоначальника, проиндексировать зарплаты решили на 10 %. Речь идет об учителях, воспитателях детских садов и т.д., всего индексация коснется около 50 тыс. человек.

Решение вступит в силу сразу же после публикации. Пока точно не известно, когда это произойдет.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить бюджетные решения о повышении зарплаты работников бюджетной сферы на 10% с 1 июля 2022 года из-за роста цен.