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Курсы для бизнес-ангелов пройдут на Сибирской венчурной ярмарке

  • 26/07/2022, 12:59
Автор:
новости Новосибирска
Эксперты говорят о росте интереса со стороны инвесторов и крупного бизнеса к разработкам инноваторов и стартапам.

— В рамках Сибирской венчурной ярмарки пройдет сессия, где эксперты проведут консультации для тех, кто хотел бы вложиться в инновационные стартапы, стать бизнес-ангелом, — сообщил на пресс-конференции директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко.

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Он пояснил, что в Москве и Санкт-Петербурге сейчас создается много ассоциаций, где инвесторы объединяются и заслушивают стартаперов, принимают решения о предоставлении инвестиций. В Новосибирске это направление пока развито слабо.

— Наша задача: из обычного инвестора сделать квалифицированного. Поэтому я приглашаю на нашу сессию жителей Новосибирска, которые хотели бы вложиться в стартапы, но не знают как, — добавил Николаенко.

Заявки на участие в Сибирской венчурной ярмарке подали уже более 60 экспертов. Многие из них представляют крупные корпорации, которые целенаправленно ищут инновационные решения и внедряют их в производство. Например, постоянным партнером фонда является ГК «ЭФКО», она не только выкупает технологии, но и приглашает в штат команды разработчиков. Речь идет о биотехнологиях в пищевой промышленности, агропроме и т.д.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев напомнил, что Сибирская венчурная ярмарка будет проходить в рамках форума «Технопром-2022».

— На ярмарке не будет акцента на импортозамещение, но мы понимаем, что сейчас открылось большое количество ниш, которые мы можем быстро заполнить отечественной продукцией. Например, мы отрезаны по логистике от поставок биопрепаратов, но у нас есть возможность, опираясь на местного производителя и институты СО РАН, наладить выпуск собственных продуктов, — комментирует министр. — Кроме того, мы видим, что сейчас реальный сектор экономики готов вкладываться в быстрые технологические решения, переходить на отечественных поставщиков, «докручивать» отечественных стартаперов, которые возьмут разработку научного института либо предложат свои решения интересующих бизнес проблем, чтобы обеспечить импортозамещение. Для нашей экономики это большой потенциал роста и возможности для рывка.

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Александр Николаенко добавил, что в рамках ярмарки акцент делается даже не на импортозамещении, а на продвижении передовых технологий, которых нет на мировом рынке. По оценке участников пресс-конференции, участники и гости форума будут заинтересованы в изучении предложений стартаперов, а инноваторам, в свою очередь, будет интересно познакомиться с разработками институтов СО РАН, а также темами, волнующими реальный сектор, чтобы понять, где они могут применить свои силы.

— Преимуществом Новосибирской области всегда была диверсифицированная промышленность и потенциал СО РАН. Сейчас создается ситуация, когда бизнес, в том числе региональный, не может быстро купить инновацию, заказать ее за рубежом. Он вынужден ориентироваться на потенциал местных компаний. На мой взгляд, если прекратить покупать готовую инновацию за рубежом, если дать науке коммерциализировать имеющиеся разработки, то это даст более стабильные перспективы, — заявил Вадим Васильев.

XVI Сибирская венчурная ярмарка пройдет в Новосибирске 23-24 августа в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2022».

 

Ранее редакция приводила мнение экспертов, что у четырех участников прошлой венчурной ярмарки есть перспективы выхода на мировой рынок. 

Фото с сайта Новосибирского областного инновационного фонда

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Рубрики : Инновации Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : стартап инноваторы инвестор господдержка бизнес


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