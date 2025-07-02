С 1 июля в России стартовал эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

С 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года в России будет проходить эксперимент по онлайн-информированию и взаимодействию при взыскании долгов за коммунальные услуги. В нем примут участие 15 регионов, список которых определит Минстрой. Это прописано в постановлении правительства РФ.

Цель эксперимента — повысить осведомленность граждан о задолженности за ЖКХ, облегчить работу мировых судей и ускорить взыскание долгов.

По разным оценкам, общий долг населения за ЖКУ достигает около 1,5 триллиона рублей. Светлана Разворотнева, заместитель главы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, отметила, что ограничение доступа ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний к персональным данным сильно затрудняет взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги. Обычно такие долги, как и все задолженности до 500 тысяч рублей, рассматриваются не индивидуально, а в рамках одного списка. Мировой судья утверждает судебный приказ на основе этого списка.

— При этом, прежде чем запустить процедуру, необходимо известить всех должников о том, что предстоит подобное судебное действие. Сделать же это при отсутствии персональных данных бывает невозможно, — пояснила Светлана Разворотнева, замглавы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Напомним, в прошлом году в 2024 году Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства направил в суды более 27 тысяч заявлений на взыскание задолженности по капремонту на сумму 237 миллионов рублей. Большую часть этих средств должники уже погасили. В 2025 году фонд планирует направить в суд более 40 тысяч заявлений на сумму 350 миллионов рублей.

Судя по комментариям, которые можно прочитать в домашних чатах ТСЖ, работающих со спецсчетами в Новосибирске, рост задолженности создает серьезные проблемы с содержанием домов и приводит к конфликтам между жителями. Люди не понимают, почему они должны платить за соседей, копящих долги. У некоторых задолженность составляет сотни тысяч рублей. В Новосибирске распространена практика, кога список с долгами за услуги ЖКХ вывешивается на подъезды. Сумма долга указывается рядом с номером квартиры.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев будут лишать жилья за долги по услугам ЖКХ.