Глава Союза отцов в Новосибирске против идеи требовать отчет за алименты

Глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров высказался о предложении ввести обязательную отчетность по алиментам. Инициатива, предложенная общественной организацией «Отцы рядом», предполагает, что судебные приставы будут получать кассовые чеки на товары, купленные для ребенка на алименты. Майоров считает, что это создаст лишнюю бюрократию.

— Человек, перечисляющий деньги на содержание ребенка, естественно, хочет понимать, на что они расходуются. Но вводить всеобщую обязанность отчитываться за алименты — это лишнее. Это усложнит жизнь тем, кто добросовестно выполняет свои обязательства, — отметил он изданию Atas.info.

Майоров отметил, что если у плательщика есть сомнения в целесообразности расходов перечисленных на ребенка денег, он должен иметь возможность получить информацию. Однако большинство родителей, которые исправно платят алименты, не нуждаются в таком контроле. Поэтому обязательная отчётность для всех — это избыточная мера.

Напомним, в Новосибирске появился новый инструмент для борьбы с должниками по алиментам — специальный реестр злостных неплательщиков. Информация о них доступна всем, а исключить имя из списка можно только после погашения долга.

Ранее редакция сообщала о том, что реестр должников по алиментам заработал в Новосибирске с 25 мая. В реестр попадают алиментщики, которых судебные приставы объявили в розыск.