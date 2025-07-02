В НГПУ рассказали о стоимости аренды жилья рядом с вузами Новосибирска

В летний период количество людей, желающих снять квартиру, увеличивается за счет студентов. В вузы Новосибирска поступают около 50% иногородних студентов из разных уголков России. Многие из них заселяются в общежития, но немало и тех, кто желает жить с комфортом в отдельной квартире. Пик спроса приходится на август-сентябрь.

— Студенты активнее интересуются арендой жилья начиная со второго курса. Адаптировавшись к обучению в университете, многие начинают подрабатывать. На появившиеся деньги студенты обустраивают себе больше комфорта и личного пространства. Для многих важно наличие собственной кухни и ванной комнаты, а также возможность жить в собственном ритме сна и бодрствования, встречаться с друзьями без согласования с соседями, — рассказала редакции Infopro54 заместитель директора по учебной работе ИМиСК НГПУ Ирина Гронская.

На сегодняшний день арендовать 1-комнатную квартиру в Новосибирске в пешей доступности от ведущих вузов Новосибирска можно в среднем за 25 000 рублей.

По наблюдениям экспертов НГПУ, самые низкие цены на аренду жилья наблюдаются в районе ул. Выборная, рядом с НГПУ. Здесь цена 1-комнатной квартиры обойдется от 18 000 до 33 000 рублей. 2-комнатную квартиру в этом районе можно арендовать в районе 26 000 -50 000 рублей.

Самые высокие цены на аренду квартир ожидаемо наблюдаются в центральной части города, где также расположено немало вузов — НГМУ, НГУАДИ, НГУЭУ и другие. Здесь аренда 1-комнатной начинается от 32 000 рублей, 2-комнатной — от 45 000 рублей. Средний уровень цен на аренду характерен для района «Горбольницы» и метро «Студенческая», которые также могут быть интересны студентам СГУПС и НГТУ.

Напомним, по данным «Яндекс Аренды», в апреле 2025 года долгосрочная аренда стала дешевле на 2,9%. Снижение стоимости аренды квартир отмечают и аналитики федерального портала «Мир квартир». При этом аналитики фиксируют рост количества объектов, предоставляемых в аренду. Однокомнатных стало больше на 89%, двухкомнатных — на 75%, трехкомнатных — на 60%.

Ранее редакция сообщала, что законопроект о запрете сдачи жилья без согласия соседей оценили в Новосибирске.