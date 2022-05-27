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С 1 июня в России кардинально изменятся курсы рубля и доллара

  • 27/05/2022, 14:39
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С 1 июня в России кардинально изменятся курсы рубля и доллара
Российские эксперты и аналитики считают, что период укрепления рубля завершился.

Как сообщает ГЛАС.ru, россиян ждут серьезные изменения на валютном рынке. На 27 мая Центробанк установил курс доллара в районе 62 рублей, что на 5,7 рублей выше показателя 26 мая. Курс евро вырос более чем на 6,5 рублей. Теперь один евро стоит 64 рубля.

Снижение курса рубля обусловлено понижением ключевой ставки и послаблениями в отношении валютного рынка. Российские эксперты и аналитики считают, что период укрепления рубля завершился. К 1 июня курсы будут показывать совершенно иные цифры, нежели в настоящее время. Завершится налоговый период, который поддерживал рубль. Это спровоцирует укрепление доллара и евро. Валюты прибавят примерно по 2 рубля. Постепенно национальная валюта РФ будет ослабляться, что принесет пользу экономике и бюджету с точки зрения его наполнения. В конце месяца закончатся сроки у открытых под большие проценты в марте банковских вкладов. В связи с этим у граждан РФ высвободятся крупные средства, которые уйдут на покупку валюты.

Фото: pixabay.com — NikolayFrolochkin

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы деньги валюта


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