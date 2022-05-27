В Новосибирске планируют строить арендные дома для студентов

ДОМ.РФ рассматривает вопрос создания студенческих арендных домов с вузами Великого Новгорода, Иркутска, Курска, Тамбова, Тюмени, Новосибирска, Ханты-Мансийска и Ярославля. Об этом директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Вероника Янушкевич сообщила на совещании с участием представителей Минобрнауки России, профильных региональных ведомств, высших учебных заведений.

На мероприятии обсуждался опыт ДОМ.РФ по созданию арендных домов для вузов и научных организаций, а также перспективы масштабирования механизма, в том числе возможность вузов арендовать квартиры долгосрочно, наличие в городах земельных участков, которые можно было бы вовлечь под строительство арендного жилья, кандидатуры застройщиков, целевые арендные ставки.

— Ежемесячная ставка для арендатора, согласно действующей программе арендного жилья ДОМ.РФ, в первую очередь, определяется стоимостью жилищного строительства, которая в свою очередь может быть ниже – например, если участок под застройку передан на специальных условиях. Также для удержания ставки аренды на уровне, сопоставимом с предложениями частных лиц, важно ввести льготы по налогу на имущество для квартир, арендуемых вузами, — пока эта норма может применяться лишь в Москве и Тюменской области, – отметила Вероника Янушкевич. — При текущих ценах на строительство и при условии налоговой льготы ставка аренды для студента может составить: в Новосибирске — от 7500 рублей за место в месяц, в Тюмени — от 7200, в Тамбове — от 5000.

В ходе совещания было отмечено, что со стороны студентов в регионах растет спрос на современный формат арендного жилья с качественной отделкой, мебелью и бытовой техникой, обеспечивающий комфорт и безопасность, а также единую студенческую среду. Участники встречи подчеркнули, что реализация проектов при участии ДОМ.РФ позволит улучшить жилищные условия обучающихся в региональных вузах.

Редакция Infopro54 направила запрос в пресс-службу ДОМ.РФ с просьбой прокомментировать, где и когда в Новосибирске планируется строить арендные дома для студентов.

Пилотный проект студенческого арендного жилья был реализован ДОМ.РФ совместно с НИУ ВШЭ в 2021 году. Вузу были переданы в аренду на 10 лет 186 квартир в новом ЖК «Амурская» (На базовом фото новости. — Ред.) в Москве для размещения более 600 студентов. Квартиры были полностью заселены в течение первого месяца учебного года, что подтверждает востребованность такого формата.

Ранее пресс-служба области сообщала, что регион планирует работать с ДОМ.РФ по строительству арендного жилья. В качестве возможной локации назывался Академгородок.