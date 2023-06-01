В Новосибирске планируют отремонтировать поликлинику №1 за один миллион рублей

В Новосибирске планируют отремонтировать помещения и кабинеты в городской клинической поликлинике №1 на улице Серебренниковской, 42. Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на сайте закупок Новосибирской области.

Цена контракта более 1 млн рублей. Заказчиком является само медучреждение. Исходя из данных, подрядчик должен уложить плитку и линолеум, покрасить стены и поклеить обои. Также в поликлинике заменят двери, батареи, умывальники, светильники и розетки.

Здание медучреждения построено в стиле конструктивизма, который распространён в Новосибирске. Его построили в 1920-е годы. Памятником регионального значения объект признали в 1987-м.

Напомним, что Фонд модернизации ЖКХ объявил конкурс по выбору подрядчика, которые проведет ремонт дома, расположенного на пересечении Красного проспекта и Достоевского. Стоимость реконструкции 17,8 млн рублей. Необходимо восстановить стены фасада, балконы, спуски в подвал, приямки, отмостки, цоколь с отделочными работами, покрасить окна со стороны фасада и восстановить подоконные сливы с системами наружного водостока. Также требуется ремонт входных групп с заменой наружных дверей и окон.

Подрядчик обязан завершить все работы до 25 декабря.

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