С 1 марта начали действовать новые ограничения по ипотеке

В пресс-службе Центробанка уточнили, что надбавки по ипотечным кредитам вырастут с начала марта для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80%, то есть эти граждане направляют на платежи по кредитам более 80% своего дохода, передает издание «Газета.Ru». Меры призваны снизить доли таких кредитов.

Таким образом, с 1 марта при показателе долговой нагрузки заемщика выше 80% и первоначальном взносе 10-15% надбавка составит 9% (ранее – 6%), при взносе 15-20% – 8% (ранее – 4%), при взносе 20-30% – 7% (ранее – 3%), при взносе 30-50% – 6 % (ранее – 2%), а при первоначальном взносе от 50% надбавка к коэффициенту риска будет 5% (ранее – 1%).

Отмечается, что теперь для заемщиков с небольшим уровнем долговой нагрузки процесс одобрения ипотеки будет усложнен, но не критично. А вот заемщики с крупной долговой нагрузкой должны будут пройти процедуру одобрения ипотеки, которая будет состоять из проверки доходов, стабильности доходов и условий жизни, а также других, не менее важных, обстоятельств.

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