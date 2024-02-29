Пенсия, ипотека и ОСАГО: как изменится жизнь новосибирцев с 1 марта

С приходом весны действующее законодательство претерпит значительные изменения. Вступит в законную силу целый ряд норм и положений, которые затрагивают большое количество сфер жизни жителей Новосибирска и области. Среди них — индексация пенсий, новые правила выдачи кредитов и оформления договоров ОСАГО, а также запрет на рекламу VPN и многое другое.

Индексация пенсий

С 1 марта на прибавку в размере двойной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости могут рассчитывать пожилые новосибирцы, которые отметили свой 80-летний юбилей в феврале этого года.

Кроме того, мера коснется граждан с I группой инвалидности.

Следует отметить, что, если совпадают два основания для увлечения пенсионной выплаты — инвалидности I группы и возраста 80 лет — доплата будет начисляться только по одному из них — 16 269,76 рубля.

Также перерасчёт пенсии будет сделан для работающих пенсионеров, которые закончили свою трудовую деятельность в январе этого года.

Запрет рекламы VPN-сервисов

С начала марта вступит в силу запрет на рекламу и популяризацию VPN-сервисов. Речь идет о программах, с помощью которых можно посещать заблокированные на территории РФ интернет-ресурсы.

В Госдуме пояснили, что это необходимо для пресечения популяризации подобных сервисов и, чтобы «уберечь рунет и его пользователей».

Однако при этом VPN в нашей стране не запрещен.

Надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

С начала первого весеннего месяца Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для кредитных организаций.

По сведениям регулятора, мера призвана улучшить стандарты кредитования и сбалансировать темпы роста ипотеки. Между тем, надбавки к коэффициентам риска ожидаются лишь по кредитам, которые выданы новосибирцам с высоким показателем долговой нагрузки.

Упрощение регистрации предпринимателя

В марте в пилотном режиме будет запущен комплексный онлайн-сервис ««Старт бизнеса онлайн». Его суть заключается в системе, которая объединит подачу документов на регистрацию, открытие счёта и получение электронной подписи с помощью использования биометрических данных. Для этого заявитель будет должен посмотреть в камеру ноутбука и продиктовать то, что он увидит на экране.

Ужесточение правил торговли животными

С 1 марта вступает в законную силу постановление об ответственном обращении с животными. В связи с этим правила продажи животных станут более жесткими.

Так, в места для торговли животными допустят только тех, у кого в наличии документ от ветеринара, согласно которому можно сделать вывод, что зверь здоров. Животные с признаками заболеваний будут отстранены.

Кроме того, изменения внесут и в требования к содержанию животных в местах торговли.

Согласно новым правилам, освещение в помещении должно соответствовать естественному жизненному циклу; в местах для кошек должны присутствовать когтеточки, а температура, где находятся собаки и кошки должна быть на уровне диапазона от 22°С до 26°С.

Продавцы аквариумных рыб, моллюсков и ракообразных должны каждую неделю менять части основного объёма воды в аквариумах.

Однодневные ОСАГО

Со второго марта начнет действовать закон о введении полисов ОСАГО на срок от одного дня до трёх месяцев. Его стоимость в пересчёте на день составит 1560 рублей. Наряду с этим, средняя стоимость полиса сроком на один год равна 7830 рублей.

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