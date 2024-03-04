ФК «Новосибирск» провел первый матч в дивизионе «Золото».

ФК «Новосибирск» сыграл свой первый матч в дивизионе «Золото». Команда сыграла выездной матч с ростовской «Чайкой». Команды сыграли вничью – 0:0.

По словам главного тренера сибиряков Алексея Медведева, первый тайм был тяжелее, чем второй.

— Во втором тайме были неплохие подходы, но, к сожалению, не довели до ума, — отметил тренер.

Также он подтвердил свои ожидания от дивизиона. В «Золоте», по его мнению, уровень команд примерно равный.

Следующий матч новосибирцев пройдет против «Родины-2» в Москве.

В Новосибирске команда будет играть только 18 марта против «Уфы».

Ранее редакция сообщала о том, что футбольный клуб «Новосибирск» поборется за выход в первый дивизион ФНЛ.