ФК «Новосибирск» провел первый матч в дивизионе «Золото».

ФК «Новосибирск» сыграл свой первый матч в дивизионе «Золото». Команда сыграла выездной матч с ростовской «Чайкой». Команды сыграли вничью – 0:0.
По словам главного тренера сибиряков Алексея Медведева, первый тайм был тяжелее, чем второй.
— Во втором тайме были неплохие подходы, но, к сожалению, не довели до ума, — отметил тренер.
Также он подтвердил свои ожидания от дивизиона. В «Золоте», по его мнению, уровень команд примерно равный.
Следующий матч новосибирцев пройдет против «Родины-2» в Москве.
В Новосибирске команда будет играть только 18 марта против «Уфы».
Ранее редакция сообщала о том, что футбольный клуб «Новосибирск» поборется за выход в первый дивизион ФНЛ.
Фото с сайта ФК «Новосибирск»
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