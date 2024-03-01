С 1 марта в «Банк Акцепт» приступил к обязанностям новый Управляющий директор по бизнесу

Пресс-служба АО «Банк Акцепт» сообщила о назначении Андрея Третьякова на должность Управляющего директора по бизнесу.
Андрей Геннадьевич имеет опыт работы в банковской сфере более 20 лет, ранее он занимал должность директора дивизиона «Сибирь» Уральского Банка реконструкции и развития.
В команде кредитной организации Андрей Третьяков будет курировать развитие розничного и корпоративного бизнеса. К своим новым обязанностям он приступил с 1 марта 2024 года.
Фото: предоставлено пресс-службой УБиРР
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