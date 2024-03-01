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Новосибирский хирург сделает 3D-лапку для Германа из Калининграда

  • 01/03/2024, 15:46
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Новосибирский хирург сделает 3D-лапку для Германа из Калининграда
Ветеринары готовы перенять опыт известного зоодоктора Сергея Горшкова и самостоятельно пришить протез на родине собаки.

Калининградские волонтеры спасают жизнь необычному псу по кличке Герман, который попал под колеса автомобиля. Собаку удалось подлечить, но после аварии она лишилась одной лапки.

― Теперь Герман  ― звезда. Каждый отмечает его яркую внешность и отпускает искренние комплименты. Молодой пёс очень активен и не хочет кособоко скакать на трёх лапках до такой степени, что частенько его приходится носить на руках. Хирург из ветеринарной клиники предложил бесплатно провести операцию по протезированию, если нам удастся найти средства на предоперационные исследования и сам протез ― всего около 80 тысяч рублей. Для нашей области это уникальная операция, таких здесь ещё не проводили. Это уникальная технология хирурга Горшкова из Новосибирска, где и будет изготовлен индивидуальный протез, ― рассказывают волонтеры.

У зоозащитников есть очень благая цель. Они мечтают не только помочь своему лохматому пациенту, но и перенять полезный опыт, который в будущем может дать шанс другим животным.

Благодаря новосибирскому Айболиту в России появились первые животные с бионическими протезами. Удивительная технология позволила уже десятку кошек и собак вернуться к полноценной жизни, прыгать, играть и чесать за ушком.

Ранее редакция рассказывала историю первой в мире собаки Моники на четырех 3D-лапах. Дворняжка с необычной судьбой из России переехала в Лондон и прожила там два счастливых года.

Фото: vk.com/clubgreenvision39

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск Калининград

Теги : Калининград Горшков бионический протез


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