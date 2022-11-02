С 1 ноября действуют новые правила поверки счетчиков воды

С 1 ноября в России изменились правила поверки счетчиков воды в квартирах, сообщает Единый ресурс застройщиков. Согласно данным Росстандарта, новая методика разработана с целью борьбы с мошенниками, которые навязывают населению свои услуги.

Согласно национальному стандарту, поверку счетчиков могут проводить юрлица или ИП, аккредитованные в соответствии с законом РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации на право проведения поверки средств измерений.

Существует реестр с актуальной информацией об организациях, аккредитованных на право проведения поверки бытовых счетчиков воды

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что счетчики горячей и холодной воды обычно не проходят поверку в одно и то же время, так как они имеют разный период службы. Об этом следует помнить, чтобы не быть обманутыми мошенниками, добавила эксперт.

Кроме того, специалисты честных компаний, которые работают по ГОСТу и обладают лицензией, не звонят и не посещают квартиры лично из-за постоянной занятости. Если такой сотрудник все-таки объявился, скорее всего, это мошенник, предупреждают законодатели.

По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, новый ГОСТ призван усилить борьбу с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме.

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