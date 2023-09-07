С 1 сентября в Новосибирске запущен новый троллейбусный маршрут № 29

20 новых троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода вышли на измененный маршрут № 29 от остановки общественного транспорта «Ул. Александра Чистякова» до ЖК «Новомарусино». Ежедневно они перевозят около 11 тысяч пассажиров.

«Этот маршрут левобережья очень важен – решается транспортная проблема жителей отдаленных районов. Поэтому я решил лично проехать и проверить, как работает новый транспорт, узнать, как чувствуют себя пассажиры на обновленном маршруте. Отмечу, что в рабочее время троллейбус заполнен, а график движения соблюдается, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Напомню, что на этом маршруте запланировано 24 троллейбуса, пока работают 20. До конца этого года мы должны получить 120 машин».

С 1 сентября запущен троллейбусный маршрут № 29 с участками автономного хода от остановки «Ул. Александра Чистякова» в Кировском районе до остановки «Новомарусино» в Ленинском районе. Протяженность пути составляет 19 км, семь из которых троллейбус работает в автономном режиме. Интервал прибытия электрического транспорта в час пик составляет 8 минут, в межпиковый период – 12 минут. Троллейбус оснащен информационным табло, терминалами для оплаты, а также аудиооповещением. На дверях установлены кнопки адресного открывания дверей, которые позволяют в холодное время года открывать только одну из трех дверей. Первые дни работы нового транспорта на линии работают консультанты, которые помогают пассажирам войти в салон троллейбуса, произвести оплату.

Директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин рассказал, что маршрут № 29 востребован, особенно заметно это на конечных остановках. По сравнению с предыдущим форматом работы маршрута № 29 («Ж/м Северо-Чемской» – «Площадь Карла Маркса») пассажиропоток увеличился почти в четыре раза, это около 11 тысяч пассажиров в день.

Организованная работа по измененной схеме позволила улучшить транспортное обслуживание жителей новых отдаленных жилмассивов Кировского и Ленинского районов, обеспечив проезд до крупного транспортно-пересадочного узла «Метро «Площадь Карла Маркса», возобновить троллейбусное сообщение на участках ул. Ватутина от площади Карла Маркса до остановочной платформы «ДК Металлург» и по ул. 2-й Станционной.