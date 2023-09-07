Дома Новосибирска могут подключить к отоплению раньше срока

В Новосибирске отопительный сезон для некоторых может начаться раньше положенных сроков. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 6 сентября.

— Мы начинаем отопительный сезон, исходя из погодных условий. Не менее пяти дней температура должна быть ниже +8 градусов. Но мы ввели в свою практику работы включение отопления точечно, по индивидуальной заявке, — отметил Локоть.

При подачи заявки на индивидуальное подключение отопления, в первую очередь рассмотрят просьбы от социально значимых объектов: детских садов, школ и больниц.

Напомним, 6 сентября депутаты Новосибирска заявили, что отопительный сезон, возможно, не удастся начать вовремя, а также намекнули о несоблюдении сроков и качества работ по тепловой концессии.

4 сентября депутат горсовета Ростислав Антонов написал на своей странице «ВКонтакте» о том, что «Новосибирская теплосетевая компания», по информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии, из 31 объекта выполнила работы на 5, а по 20 наблюдается отставание от графика работ.

— До старта отопительного сезона у нас осталось всего ничего. Последствия же срыва графика для города будут крайне неприятными, — пишет Антонов.

Ранее редакция сообщала о том, что Железнодорожный район Новосибирска поставил рекорд по нарушениям при подготовке к отопительному сезону.