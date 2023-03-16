Новый учебник истории с разделом про спецоперацию будет готов к 1 сентября

Глава Минпросвещения подчеркнул, что «сейчас идет работа полным ходом», передает ТАСС.

По словам помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, темы специальной военной операции и международных отношений войдут в отдел новейшей истории

— Сейчас наши учебники будут более правдивыми, более объективными, — цитирует помощника президента РФ РИА Новости.

Напомним, министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что учебник истории, включающий тему СВО, будет создан на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом исторических событий, которые произошли в прошлом году.

В Минпросвещения при этом отметили, что важно, чтобы учителя помогали школьникам в поиске неискаженной информации. Иначе дети «найдут ответы в тех местах, где полным ходом идет информационная война, бесконечный поток фейков».

Ранее редакция сообщала, что Минпросвещения планирует «Разговоры о важном» теперь и с родителями.

Фото с сайта Кремля