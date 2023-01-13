С 1 января у «Балтики» новый директор дивизиона по операционной деятельности Сибирь и Дальний Восток

Назначение руководителя прошло в рамках программы преемственности и успешного развития в пивоваренной компании «Балтика», сообщает пресс-служба компании.

Владислав Большаков работает в «Балтике» с 2001 года. Его профессиональный путь начался с должности инженера по проекту во время реконструкции завода «Балтика-Дон». В разные годы он занимал позиции главного энергетика, главного инженера филиала, а также начальника отдела по операционной эффективности в штаб-квартире «Балтики». С сентября 2015 года Владислав Большаков возглавлял Воронежский пивзавод, в апреле 2019 года был назначен директором филиала «Пивзавод «Ярпиво». Проявил себя как энергичный руководитель со стратегическим мышлением, умеющий решать креативные задачи.

— Уверен, что мы вместе с моей командой сможем добиться достойных результатов. У нас есть для этого всё необходимое — профессиональные сотрудники, широкий ассортимент брендов, инновации и эффективная система контроля качества продукции и производственных процессов. 2023 год – юбилейный для завода «Балтика-Новосибирск», и мы готовимся встретить 15-летие предприятия с хорошими результатами, — подчеркнул Владислав Большаков.

Пивоварня «Балтика-Новосибирск» выпускает более 50 ассортиментных единиц пива и безалкогольных напитков. Предприятие производит три региональных марки пива. Филиал «Балтика-Новосибирск» — один из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. Ежегодно завод перечисляет в бюджет региона около 5 млрд рублей налогов. Всего за период своей работы с 2008 года филиал выплатил в бюджет Новосибирской области более 50 млрд рублей акцизов.

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Фото предоставлено пресс-службой компании