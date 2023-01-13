В обход санкций новосибирские кинотеатры демонстрируют фильм «Аватар: Путь воды»

Сразу в нескольких крупных кинотеатрах города идет показ нового фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», пишет издание «Новосибирские новости».

При этом билеты предлагают приобрести далеко не все сайты. Чаще всего они продаются в кассах кинотеатров.

В одном из местных ТРЦ билет на фильм продали за 300 рублей, уточняет издание.

Ранее СМИ сообщали, что российские кинотеатры не могут получить прокатные удостоверения на голливудские новинки, поэтому фильмы показывают в качестве предсеансного обслуживания.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на этом этапе миллиардами долларов.

Ранее редакция сообщала, что смотрели новосибирцы на новогодних каникулах.

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