С 1 января вырастут штрафы для владельцев недвижимости

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм» сообщил с 1 января 2024 вступают в силу изменения в жилищном законодательстве, которые коснутся собственников недвижимости. В частности, речь идет об увеличении штрафов за нарушения в области обеспечения безопасности газового оборудования.

Таким образом, если собственник будет препятствовать посещению его жилища специалистов газовой службы, то с нового года такое поведение обойдется ему примерно в пять — 10 тыс. руб. На сегодняшний день штраф составляет одну-две тыс. руб.

Вырастут и штрафы за нарушение пожарной безопасности в квартире. С 1 января их размер будет достигать от пяти до 15 тыс. руб. В настоящее время собственник все еще может получить лишь предупреждение или штраф в размере двух-трех тыс. руб.

Также с 1 января истекает срок моратория на взыскание штрафов за неустановку умных счетчиков электроэнергии. В случае, если он не будет пролонгирован, с начала следующего года должностных лиц могут оштрафовать на 20-30 тыс. руб, а организации — до 100 тыс. руб, добавил Вадим Виноградов.

Ранее редакция сообщала, что о новом штрафе для водителей предупредил юрист.