Без холодной воды осталась жители Бердска в Новосибирской области

Часть Бердска осталась без холодной воды. Об этом сообщает мэр Бердска Роман Бурдин в своем Телеграм-канале.

— На одном из водоводов насосно-фильтровальной станции-2 давно требовалась замена затвора, — говорится в сообщении.

Деталь была приобретена и сейчас уже установлена. Однако из-за этого процесса необходимо было отключить воду.

— Чтобы как-то компенсировать её отсутствие и минимизировать последствия, вода в систему подавалась от НФС-1, — отметил Бурдин.

Власти ожидали нормального давления воды к вечеру вчерашнего дня. Но из-за большого её потребления (жители вернулись с работы) нарастить давление пока не получается.

Поэтому мэр Бердска приносит извинения за неудобства и позднее информирование. Сейчас идет разбор полетов.

Глава города отметил, для пополнения системы потребуется еще какое-то время.

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