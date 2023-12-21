Новые троллейбусы прибудут в Новосибирск до конца 2023 года

Не смотря на сорванный график, из-за слишком большого количества заказов у поставщика, новые троллейбусы прибудут в Новосибирск. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на ежегодной пресс-конференции.

— Партия из 80 новых троллейбусов должна была прибыть в Новосибирск осенью, — рассказал губернатор.

Последнюю партию обещают поставить до конца года. Новый контракт на поставку троллейбусов в 2024 году уже подписан.

Напомним, тендер на поставку в Новосибирск 120 троллейбусов в начале 2021 года выиграл «Сбербанк Лизинг». В ноябре компания получила контракт на поставку еще 80 единиц техники. Еще 49 низкопольных троллейбусов городу поставит АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Ранее редакция сообщала о том, что за срыв сроков поставки новых троллейбусов мэрия Новосибирска оштрафует лизингодателя.