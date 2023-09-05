Жители Новосибирска снова собрали целый багажник грибов под Академгородком

Грибники Новосибирска вновь набрали целый багажник опят под Академгородком. Об этом сообщается в «Грибы и грибные места Новосибирск» в ВКонтакте.
От опытных грибников тут же пришли ответы:
— Молодцы, все чистые, обработать будет легче.
— О, и свеженькие полезли!
Но всех интересовал лишь один вопрос: Где именно можно столько набрать?
Автор поста не поделился такой информацией, но другой добрый человек рассказал о своем грибном оазисе:
— Деревня Комаровка, там можно много насобирать.
Опята — одни из самых популярных у любителей лесных заготовок грибов. Они встречаются в средней полосе России летом и осенью, имеют мякоть от почти белого до желтовато-коричневого цвета.
Ранее редакция сообщала о том, что целые багажники грибов привозят из леса жители Новосибирска.
Фото со страницы «Грибы и грибные места Новосибирск» в ВКонтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги : Теги не заданы