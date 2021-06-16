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Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

  • 16/06/2021, 09:15
Автор: Мария Садыкова
Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик
Кикшеринговые компании анализируют причины ДТП с самокатами и разрабатывают технологии для их предотвращения.

В Новосибирске, как и в других городах-миллионниках, электросамокаты сегодня пользуются большой популярностью. Они спасают жителей в часы пик утром и вечером. Именно в это время кикшеринговые компании фиксируют пик заказов на средства индивидуальной мобильности (СИМ). Яркий пример — улица Большевистская, где от метро до новых ЖК наблюдается очень активный трафик. Как рассказала Infopro54 пресс-секретарь компании по шерингу самокатов Whoosh Юлия Каймолик, если бы не самокаты, эти тысячи поездок были бы на автотранспорте (автобусы, машины и т.д.). По ее словам, в более 65% поездках в Новосибирске самокат сегодня используется именно как транспорт, а не развлечение.

— Мы запустились в 2019 году в Академгородке, в 2020-м пришли на правый берег Новосибирска и в 2021 году расширились на левый берег. Парк самокатов увеличиваем, они едут, как и везде, по транспортному сценарию. В Новосибирске часто самокаты используют для того, чтобы добраться до метро. То есть самокат — часть составного маршрута. Для сравнения: в Академгородке самокатами пользуются для всего маршрута: до офиса, до дома, до спортзала или супермаркета, — поясняет Камойлик.

Сегодня на рынке кикшеринга в Новосибирске работают всего две компании, поэтому они не исключают выход в город нового игрока. При этом собеседник Infopro54 констатировала, что в Новосибирске уже сформировался ряд проблем, которые на данном этапе затрудняют развитие «самокатной индустрии». Прежде всего, очевидно, что без развитой инфраструктуры новосибирские дороги и тротуары вряд ли станут безопасными для самокатчиков, велосипедистов и пешеходов. Сегодня в городе всего три парка оборудованы велодорожками. Вторая проблема: соглашение, регламентирующее работу кикшеринга. К этому вопросу власть города подошла с особой скрупулезностью.

— Все пожелания, выдвинутые мэрией Новосибирска, мы приняли, что-то скорректировали. Диалог продолжается, — отмечает Юлия Каймолик. — У нас в сервисной команде, которая следит за самокатами, есть специальное подразделение: ребята следят за порядком на парковках. Они разгружают те парковки, где слишком много самокатов, наводят порядок.

В Новосибирске сделан первый шаг в регулировании проката электросамокатов

Отметим, что в минувшую пятницу конкурирующая с Whoosh компания Urent и мэрия Новосибирска подписали первое соглашение об ограничении скорости на электросамокатах: теперь по улицам областного центра нельзя ездить быстрее 20 км/ч. В Новосибирске установлена максимально допустимая скорость поездок на прокатных электросамокатах: 20 км/ч для выделенных велодорожек и 15 км/ч — в парках культуры и отдыха.

— Сервисы кикшеринга используют маломощные самокаты, которые развивают максимальную скорость до 25 км/ч. Наш сервис первым реализовал зоны снижения максимальной скорости — например, на набережной в Новосибирске самокат не сможет ехать быстрей 15 км/ч. Эта зона нанесена на карту еще начале мая. Там очень много пешеходов, детей. На случай, если кто-то все-таки решит двигаться быстрее, сработает ограничение, — поясняет пресс-секретарь компании по шерингу самокатов Whoosh. — В отличие от частных, кикшеринговые самокаты всегда на связи с платформой, их можно отследить, понять: кто и где на нем едет. Сам сервис может их в чем-то ограничивать, массово. Частные самокаты часто гораздо более тяжелые, мощные и быстрые.

Сотрудники ГИБДД пока затрудняются давать правовую оценку аварий с участием самокатчиков. Судя по комментариям представителей ведомств, которые публикуют СМИ в других городах, этих участников дорожного движения крайне сложно привлечь к ответственности, так как законодательство еще не урегулировано. В такой ситуации задача по наведению порядка при использовании самокатов остается только на совести кикшеринговых компаний и исполнительных органов власти.

— Статистика по регионам не отличается: на каждый миллион поездок внутри сервиса Whoosh фиксируем менее 100 случаев получения легких травм, порчи имущества в результате происшествий (разбитый смартфон, например) и единичные случаи тяжелых травм, причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц. Большая их часть связана с потерей бдительности во время поездки и нарушением правил, реже — форс-мажорными ситуациями, — поясняет Юлия Камойлик.

Информацию об аварийных ситуациях сервис собирает из нескольких источников: данные шеринговой платформы о нестандартных для рядовой поездки показателях самоката, обращения пользователей напрямую в сервис и в страховую компанию — страхование пользователей включается в поездку и страхует не только их здоровье и имущество, но и ответственность перед третьими лицами (наезд или авария с авто) вне зависимости от обстоятельств случившегося.

— В случае выявления правонарушений, которые совершены арендаторами наших самокатов, оперативно по запросу от полиции мы предоставляем данные о поездке и аккаунте арендатора. Поездку можем отследить по времени и координатам происшествия. Это еще одна особенность кикшеринговых самокатов — каждый из них отслеживается, у них есть идентификационные номера, мы знаем: где и когда он едет, кто им управляет. Насколько нам известно, наши данные помогают в поисках нарушителей, — комментирует собеседник Infopro54.

По ее словам, на сегодняшний день самое важное для развития рынка аренды самокатов — привить пользователям культуру вождения, как можно скорее придать самокатам законодательно прописанный правовой статус, а также постоянно инвестировать в безопасность движения.

— Наша компания постоянно вкладывается в безопасность и разработку технологий, которые помогают ее повысить. Например, наша модель самоката безопасная, с тремя видами тормоза, специально разработанной подсветкой — в темное время суток это очень важная вещь. На самокате установлена фара, которая включается принудительно автоматикой после захода солнца, и мы продолжаем работать в этой области, — рассказывает Юлия Каймолик. — Кроме того, мы много работаем над анализом поездок. Например, автоматически вычисляем потенциально аварийные участки в городе, будем что-то с ними делать, в зависимости от причин происшествий. Электронные модули, встроенные в самокат, анализируют все случаи падения и потенциальных ДТП. Благодаря «умной» технологии определяются очаги аварийности и корректируется движение в потенциально проблемных зонах. В наших планах также ввести программы повышения знаний ПДД для арендаторов.

На момент публикации материала комментарий от второго игрока новосибирского рынка — компании Urent — редакции Infopro54 получить не удалось.

Напомним, 9 июня сервисы шеринга самокатов Санкт-Петербурга на два дня ограничивали работу, возмущенные потребители испугались, что они совсем уйдут с рынка. Сервисы не работали до подписания соглашения с администрацией города.

Фото pixabay.com — borismayer77 

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : электросамокаты самокаты кикшеринг


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