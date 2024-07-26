С 16 до 18% повысил ключевую ставку Центробанк

Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку сразу на 2 процентных пункт — с 16 до 18%. Повышения ставки в своих базовых сценариях ожидали большинство экономистов и аналитиков.

При этом Банк России предупредил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании 13 сентября.

Как отмечет регулятор, показатель базовой инфляции во II квартале вырос в среднем до 9,2% в пересчете на год. Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9,0%, по оценке на 22 июля.

— Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — говорится в релизе Центробанка.

В Банке России подчеркнули, что основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), а также с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

— На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных, — подчеркнули в ЦБ.

Напомним, до этого регулятор четыре раза подряд оставлял ставку неизменной. Последний раз она повышалась в конце 2023 года.

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 13 сентября. Резюме с деталями обсуждений внутри ЦБ сегодняшнего решения по ставке будет опубликовано 7 августа.

По данным Банка России, годовая инфляция в Новосибирской области в июне 2024 года ускорилась и составила 9,67% после 9,20% в мае. Это выше, чем по Сибирскому федеральном округу (9,10%) и по России в целом (8,59%). Компании продолжили переносить в цены растущие издержки в условиях повышенного спроса. Это стало основной причиной ускорения инфляции в регионе в июне.

Ранее начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев рассказал редакции Infopro54 о ситуации с инвестиционной активностью бизнеса в Сибири.