Николай Морев: Растущий спрос стимулирует инвестиции

Начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев рассказал Infopro54 о ситуации с инвестиционной активностью бизнеса в Сибири, о том, какие источники компании используют для расширения производств и какие финансовые инструменты еще могут быть задействованы.

Структура инвестиций

— Николай Валерьевич, можете оценить ситуацию с инвестиционным спросом бизнеса? Все-таки ключевая ставка сейчас довольно высокая, и пока нет понимания, когда она начнет снижаться.

— Инвестиционная активность бизнеса остается высокой. В Сибири инвестиции за прошлый год составили, по данным Росстата, рекордные 3,3 трлн рублей. В годовой динамике показатель увеличился на 3%. В январе-марте 2024 года рост инвестиций продолжился и составил 9,3% (г/г).

Формирование инвестиционных ресурсов по-прежнему идет с акцентом на собственные финансовые возможности бизнеса. Рост прибыли позволил более активно использовать собственные деньги для инвестиций. Их удельный вес в СФО за прошлый год увеличился с 62% до 65%.

Несколько снизилась роль других источников финансирования. Доля бюджетных средств уменьшилась с 11,5% до 10,6%. Значимость средств прочих институциональных инвесторов снизилась с 23% до 21,3%. Сюда мы относим деньги головных организаций на развитие филиальной сети, деньги граждан и юридических лиц, привлеченных для долевого строительства, иностранные инвестиции.

Доля банковских кредитов, практически не изменилась и составила 3%. Сопоставимая доля — 3,4% — фиксировалась и в 2021 году, когда ключевая ставка была в среднем за год меньше 6% (5,7%).

— Можно привести цифры по динамике инвестиционной активности предприятий в Новосибирской области?

— Объем инвестиций новосибирского бизнеса по итогам 2023 года составил 381 млрд рублей, что на 1,4% больше уровня 2022 года. А в первом квартале 2024-го объем инвестиций превысил показатель того же периода прошлого года в 1,5 раза.

В Новосибирской области основная доля источников финансирования инвестиций, как и в Сибири в целом, приходится на собственные средства. Рост с 58% в 2022 году до 60,4% по итогам 2023-го.

Бо́льшую значимость для региона имеют бюджетные средства — за счет них финансируются более четверти инвестиционных проектов. Выше среднего показателя по Сибири и доля банковских кредитов — 6,7%.

При этом роль средств прочих институциональных инвесторов менее существенная — их доля составляет только 7,8%. Тогда как была 8% по итогам 2022 года.

Факторы сдерживания

— Предприниматели, особенно из реального сектора экономики, АПК, строительного сектора, сейчас говорят, что высокая ставка заставила их поставить на паузу инвестиционную программу развития. Двузначную ставку по кредитам они называют заградительной, особенно на фоне поставленной задачи на форсированное импортозамещение. Говорить о строительстве новых мощностей, о модернизации и масштабировании существующих бизнесу сейчас также очень сложно, так как нет длинных, дешевых денег. При этом коллеги из дружественных стран сейчас активно заходят в эти ниши, где мы могли бы заместиться и развиваться, но не можем из-за высокой ставки. Например, при ставке 5% уровень инвестиционной активности, скорее всего, был бы намного выше.

— Давайте разбираться. Инвестиции — это длинные деньги. Что влияет на цену денег на длинном горизонте? В первую очередь это уверенность кредитора и заемщика, что все будет стабильно, планы будут реализованы, заемщик сможет обеспечить постоянный финансовый поток на погашение долга. Ключевая ставка тоже учитывается, от нее зависят ставки краткосрочных кредитов, но для инвестиций первичны те риски, которые оценивает кредитор, смотря вперед на сроки инвестиционных проектов. Может ли быть определенность на срок год, три, пять, семь лет в условиях, когда инфляция меняется значительно или уходит в двузначные цифры? Вряд ли. Кредитор, то есть банк, просто заложит все эти инфляционные риски. В итоге ставка кредита будет высокой вне зависимости от ключевой ставки.

Мы считаем, что нужно вовремя замедлить инфляцию, тогда длинные деньги для бизнеса станут доступнее и дешевле на рыночных основаниях. Для этого нужно, чтобы какое-то время ключевая ставка была на повышенном уровне. Банк России уже доказал, что может снижать инфляцию своими инструментами ― и сделает это вновь. Кроме того, мы видим по статистике, а она упрямая вещь, что инвестиционная активность определяется в большинстве случаев не уровнем процентной ставки по банковским кредитам.

По данным Росстата, банковских кредитов по сумме в структуре источников финансирования инвестиций только 3% по Сибири, 6,7% — по Новосибирской области. Поэтому ситуация с инвестиционными программами развития будет сильно зависеть от источника их финансирования. Более того, сейчас участники нашего мониторинга, а их, к слову, в Сибири свыше 2000, факторами, которые ограничивают инвестиционную активность, считают не только финансовые возможности, но и неопределенность экономической ситуации и недостаток квалифицированной рабочей силы.

Мы видим: инвестиционная активность, несмотря на все сложности, остается высокой, бизнес продолжает активно вкладываться в расширение мощностей, занимает ниши, освободившиеся в связи с уходом с российского рынка зарубежных производителей. И мощным стимулом для таких инвестиций остается растущий спрос, который обеспечил максимальную загрузку имеющихся производственных мощностей.

— Промышленники также говорят, что на фоне кадрового дефицита вынуждены «разгонять» ситуацию с зарплатами, так как на рынке идет активный хантинг сотрудников. А рост зарплат приводит к новому витку инфляции, что сказывается на ключевой ставке ЦБ. Одним из способов решения проблемы с трудовыми ресурсами, а значит, и разгона инфляции, является роботизация. Оцениваете ли вы инвестиции предприятий в это направление?

— Числовых оценок мы не делаем, это задача Росстата, но анализируем ситуацию с производительностью труда в экономике в целом и отдельных регионах через опросы и кейсы от самого бизнеса. В апрельском выпуске «Региональной экономики» этому посвящена врезка «Ситуация на региональных рынках труда» с историями предпринимателей об автоматизации и роботизации производственных линий, об установке нового оборудования.

— Учитываете ли вы в своей статистике иностранные инвестиции в создание предприятий на территории России? Например, на территории Новосибирской области за счет китайских инвестиций строятся несколько перерабатывающих предприятий.

— Инвестиции в экономику Новосибирской области из-за рубежа органами государственной статистики не публикуются. Это связано с соблюдением федерального законодательства. В целом в нашей аналитической работе, в том числе при подготовке материалов к заседаниям Совета директоров Банка России, учитываем всю доступную информацию.

Перспективы ЦФА

— Как вы оцениваете возможности и перспективы привлечения инвестиций для реализации инвестпроектов через фондовый рынок, ЦФА?

— Объем выпуска ЦФА в России с 2022 года по настоящее время составил более 120 млрд рублей. В качестве эмитентов выступили компании из различных сфер деятельности: члены крупных промышленных групп, финансовые организации (банки, лизинг, факторинг), строительные компании, а также представители других отраслей. Сроки погашения ЦФА находятся в диапазоне 3-9 месяцев, при этом срок обращения выпусков ЦФА законодательно не ограничен.

Инвестиционная привлекательность ЦФА в первую очередь формируется за счет более высокой доходности актива из-за отсутствия затрат на оплату услуг различных посредников как при выпуске ЦФА, так и при последующих операциях с активом.

На сегодня крупный бизнес привлек инвестиций с помощью ЦФА более 70 млрд рублей, банки — 47 млрд рублей, субъекты МСП — около 6 млрд рублей, из них 23% выпущены микропредприятиями.

Таким образом, сегодня рынок ЦФА находится на стадии активного развития, и все больше компаний находят определенные перспективы привлечения инвестиций для реализации инвестпроектов.

Для эмитентов ЦФА рынок интересен притоком новых инвесторов, а для инвесторов — прямым доступом к доходным финансовым продуктам. ЦФА могут быть полезны для малого и среднего бизнеса. Относительно небольшие компании, которым пока недоступно публичное размещение через IPO, могут выпустить ЦФА и так привлечь финансирование, а крупный бизнес — финансировать дебиторскую задолженность.

В Российской Федерации отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении ЦФА, регулируются ФЗ от 31.07.2020 №259-ФЗ. Информация о сделках с ЦФА хранится в виде записей в информационной системе, а исполнение условий сделки обеспечивает смарт-контракт без дополнительного волеизъявления сторон по сделке. От обычного договора с электронной подписью он отличается тем, что создается в блокчейн-сети и может автоматически исполнять условия договора. Использование блокчейна сокращает число посредников и исключает возможность подделки и копирования.

— На ваш взгляд, как на инвестиционный спрос предприятий повлияет предстоящая налоговая реформа, в частности, повышение налога на прибыль?

— Оценку влияния предстоящей налоговой реформы на инвестиционную активность бизнеса пока сделать сложно. Министерством экономического развития России еще не определены условия предоставления инвестиционного налогового вычета, который также предполагается предоставлять в рамках реформы.