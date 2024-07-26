Жители Новосибирской области объединились, чтобы помочь СВОим

Поблагодарили награждённых за их работу губернатор Андрей Травников и врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков.

— Если сегодня проехать по территории нашей области, заехать в любой город, район, — обязательно увидишь, как трудятся земляки. Они плетут сети, изготавливают накидки, блиндажные свечи и многое другое, что требуется нашим бойцам. Помогают все: среди волонтёров и пожилые, и школьники, — заявил глава региона.

По словам губернатора Новосибирской области, за полтора года без учёта расходов из областного бюджета из средств предприятий и организаций было собрано 380 млн рублей. Общественные организации — 200 млн рублей. Караванов большегрузных автомобилей отправлено 240 единиц. В среднем каждую неделю уходит 2-3 двадцатитонных фуры. И это только тот объём, который собирается при координации правительства области, при этом большая доля помощи оказывается напрямую — многие предприниматели, руководители предприятий её просто не афишируют.

Врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков вручил медали «За укрепление боевого содружества», «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», знаки отличия и грамоты руководителям, представителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий, членам регионального правительства, бизнесменам и общественникам.