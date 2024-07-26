Новосибирск не вошел в десятку «экофрендли»-городов миллионников

Новосибирск занял 13 место среди городов-миллиоников по экологическому индексу. Рейтинг подготовили сервис 2 ГИС и научный центр Smart Urban Nature РУДН. По итоговому рейтингу Новосибирск набрал 50,1 балл и расположился лишь на 13 строчке.

Исследование проводилось по шести критериям: доступность парков, водоёмов, общественного транспорта и велоинфраструктуры, мнение горожан об экологической обстановке в городе, а также разнообразие экопрактик.

В направлении «Экопрактики» Новосибирск занял второе место, уступив лишь Москве. У Новосибирска в этой категории 13,5 баллов.

— В Новосибирске самое большое количество пунктов приёма вторсырья (247 на 100 тыс. жителей) и компаний с услугами вывоза крупногабаритного мусора (15 на 100 тыс. жителей), что позволило ему войти в топ-3 городов по развитию экопрактик, — отметили эксперты.

В категории «Транспорт» Новосибирск набрал 10,2 баллов, «Велосипеды» — 9,2 баллов, «Самочувствие горожан» — 6,4 баллов, «Доступность парков» — 6,2 баллов (6 место) и «Доступность воды» — 4,6 баллов.

Самыми «экофрендли» городами стали Санкт-Петербург, Москва и Пермь. Соседние города Красноярск и Омск заняли 10 и 12 место соответственно.

Ранее редакция сообщала, что в национальном экологическом рейтинге Новосибирская область находится на 75 месте из 85.